Dos AUDIOS hunden al Diputado. En uno ofrece dinero a la mamá; en otro, el menor da detalles

Por Redacción / Sin Embargo

SinEmbargo

Anoche, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer en su noticiario nocturno, transmitido por Imagen, dos audios sobre la acusación de abuso sexual que pesa sobre el Diputado federal. En uno, el menor de edad detalló que el legislador le dio un refresco y que después se sintió mal, lo que habría aprovechado para cometer el delito. Mientras que en un segundo fragmento se escucha una conversación entre la madre del menor, la supuesta víctima, y Saúl Huerta Corona intentando negociar su absolución.

Puebla, 22 de abril (PeriódicoCentral).– El joven de 15 años que habría sido abusado sexualmente por el Diputado federal por Puebla, Saul Huerta, narró cómo fue que el legislador lo drogó para después abusar de él en un hotel de la Ciudad de México la madrugada del 21 de abril.

En entrevista con la periodista Yohali Reséndiz, transmitida por Ciro Gómez Leyva en Imagen, el joven dijo que Huerta le dio un refresco que tenía un sabor amargo, y después de eso comenzó a sentirse muy mal.

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía. Me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene, y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”.

Gómez Leyva prometió presentar la versión completa de la entrevista en su programa matutino de este jueves, pues lo acababa de recibir apenas unos minutos antes de la emisión nocturna de su noticiero.

La mañana de este 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido en un hotel de la Ciudad de México acusado de haber hecho tocamientos lascivos a un joven de 15 años.

Estuvo sólo unas horas detenido y fue liberado gracias a que su defensa acreditó que goza de fuero constitucional, por lo que seguirá su proceso en libertad.

Diputado de Puebla, acusado de abuso sexual, es liberado. Fue una confusión, dice bancada de Morena

EL DIPUTADO BUSCA UN ACUERDO ECONÓMICO

Las versiones de inocencia que en las últimas horas ha propagado el Diputado federal, acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 15 años, se desmoronaron anoche, cuando en un audio se escucha al legislador intentar llegar a un acuerdo económico con la madre del menor y así lograr su absolución.

El periodista Ciro Gómez Leyva presentó también un fragmento de la grabación entre la madre del joven de 15 años y el legislador morenista, en la que se revela que Huerta conocía a su víctima y lo tenía a su cargo con la complacencia de su madre.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, se escucha decir al Diputado federal.

Esto contradice las versiones que hasta ahora ha dado Saúl Huerta del caso. El Diputado negó conocer a la víctima y dijo que si salió en libertad fue porque no encontraron rastros de abuso sexual.

Insinuó incluso que había sido víctima de una trampa por una cuestión política.

Sn embargo, en el audio la madre del adolescente dice: “Yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona […]. Yo voy para México y usted me entrega a mi hijo bien. Yo tuve el error de habérselo prestado”.

Saúl Huerta le pide no presentarse en la delegación y la cita en el hotel donde se hospeda.

–Con información de Yohali Reséndiz

