Marcelo Bielsa: “Los poderosos son más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”

by FOX Sports Editorial

El director técnico del Leeds United habló sobre la creación de la Superliga Europea de Futbol.

Las críticas no paran de sumarse en torno a la creación de la nueva Superliga Europea y esta vez fue Marcelo Bielsa, el director técnico de Leeds United, quien mostró su desapruebo para que se lleve a cabo esta competición.

Para el técnico argentino los únicos beneficiados serán los equipos que tengan una plaza asegurada en esta competición (clubes fundadores), dejando de lado los equipos con menor impulso económico y, sobre todo, a los aficionados.

“Los más poderosos lo son por lo que producen y lo que convocan, pero el resto son indispensables. Y lo que la da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo, y el futbol no está fuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”, apuntó ‘Loco’ para la televisión inglesa.

Fue tanto el disgusto que causó en Marcelo Bielsa y en la institución que, previo a su encuentro de la jornada 32 de la Premier League ante Liverpool, los jugadores saltaron al campo a calentar con una playera con la leyenda “Earn it” (Ganátelo) en la parte frontal y detrás de ella la frase “Football is for the fans” (El futbol es para los fans).

Sin embargo, Bielsa no fue el único que dio la cara por el equipo, sino que Patrick Bamford, máximo goleador del equipo, declaró no entender cómo esta competición pueda ayudar al futbol.

“Antes que futbolistas somos aficionados. Creo que las propuestas que hemos visto nos quitan eso. Creo que está mal. No sé las ventajas y desventajas, pero de la manera que lo han mostrado, no parece lo correcto”.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, fue contundente y amenazó a los clubes y a sus jugadores en caso de disputar este torneo.

“Tomaremos todas las sanciones que podamos y les informaremos en cuanto tengamos una respuesta clara. Mi opinión es que, cuanto antes, los jugadores y equipos participantes tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones. Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección”.

La Superliga Europea está prevista para iniciar el próximo mes de agosto, sin embargo, todo apunta a que la “guerra” entre los clubes fundadores con la FIFA y la UEFA, aún está por comenzar.

