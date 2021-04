Senadores de “cuarta” violan la constitución al ampliar período de la SCJN: regidor

“Los Senadores “achichincles” de “cuarta” han llegado al colmo de transgredir nuestra Carta Magna que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pretender, que con un artículo transitorio, se cambie nuestro régimen gubernamental al puro estilo de los gobiernos dictatoriales en el mundo, lo cual no puede permitirse porque estaríamos teniendo una regresión que afectaría la democracia, las instituciones, a las personas y al propio el desarrollo de nuestro país” dijo el regidor Luis Terrazas Fraga.

Comentó que hay muchas voces que se han levantado en contra de esta decisión y que mal haría el Magistrado en aceptar una violación de ese tipo, pues como conocedor de las leyes, está consciente de que una imposición de ese tipo, violentaría uno de los mandatos constitucionales más importantes que rige a los mexicanos.

Los períodos en mandato del Magistrado presidente de la SCJN están bien determinado en el artículo 97 de la Constitución Mexicana y es de cuatro años, no más, sin reelección inmediata.

El Senado “echa mano pues, de un “artículo transitorio” para imponer al Magistrado presidente y prepararse para la reelección de un gobernante de “cuarta” que no ha hecho más que pisotear nuestra Carta Magna, violentando todos los preceptos constitucionales e imponiendo “leyes a modo”, al estilo del negro personaje de Juan Vargas de la película “La Ley de Herodes”.

