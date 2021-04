El pavimentado camino al totalitarismo

Por: Luis Villegas Montes

A quien me pregunte, yo siempre lo digo: a ver, yo no creo, ni he creído, ni creeré, en ese muégano espantoso que es MORENA. Tiene uno que ser tonto de capirote para no saber que la muestra, la mejor versión, de eso llamado por la chairiza insulsa “PRIANRD” —cualquier cosa que esto signifique— es MORENA; partido a donde han ido a parar los traidores, los resentidos, los ignorados, los fracasados, los defenestrados y los tarados por alguno de esos tres partidos (o por los tres).

Bajo esa premisa, palmaria y evidente, ¿por qué alguien, alguna vez, pensó o creyó que las cosas podían resultar diferentes?… Misterio. Debe uno ser muy patán para creer en los Reyes Magos después de los veinticinco.

El asunto es que la serie de desmanes, estropicios y calamidades que estamos viviendo, no solo no deberían de extrañar a nadie, clarito nos dijeron, sin decirnos, que para allá íbamos: Yeidckol Polevnsky, en sus tiempos de lidereza del movimiento y en su carácter de intermediaria, de manera pública admitió la existencia de las alianzas del Gobierno morenista con Venezuela y el supuesto e hipócrita distanciamiento entre ambos.[1]

Y usted sígale: en campaña, el 16 de noviembre de 2016, con motivo de la muerte del sátrapa Fidel Castro, AMLO comparó a ese multiasesino con Nelson Mandela;[2] ya electo, el 20 de noviembre de 2018, haciéndose eco del corrupto líder Hugo Chávez, de manera textual dijo: “yo ya no me pertenezco”;[3] el 2 de abril de 2020 se ufanaría de la crisis por venir la cual le habría caído “como anillo al dedo para afianzar la transformación”;[4] al mes siguiente, hizo un absurdo llamado a la austeridad: “si ya tienen zapatos para qué comprar más”;[5] el 14 de mayo arremetió contra científicos y profesionistas desdeñando su labor: no se requieren ingenieros, ni arquitectos, ni economistas, porque cualquier hijo de vecino “lo puede hacer mejor sin estudios ni preparación”;[6] el 3 de junio, habló de la alimentación de los mexicanos: “No se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras; ¡No! Es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional: el arroz, el frijol, el maíz”;[7] y sobre la seguridad pública, quince días más tarde sentenció: “no secuestran a un pobre; secuestran al que tiene”.[8] Esas sin pinceladas (dicho así para no decir que son tiznaderas).

Casi un año después de estos sucedidos, lejos de rectificar o matizar su discurso, el gobierno de la República le ha apostado al Ejército como nunca, como nadie, para garantizar su estabilidad y permanencia, a cambio de canonjías que se incrementan exponencialmente: aduanas, puertos, megaobras; un solo dato: para el 2021, los “guardaditos” del Ejército crecieron un mil por ciento.[9]

Si AMLO ya tiene a los milites de su parte y al Congreso, ahora solo falta ir tras el resto de las instituciones: organismos con autonomía constitucional y Poder Judicial de la Federación. Los amagos ya comenzaron: ataques al Instituto Nacional Electoral (INE), a razón de la impresentable candidatura de Félix Salgado Macedonio, y el intento de reelegir a su cuatacho del alma, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es un caminito; una vereda al autoritarismo más ramplón, pero no por eso menos perverso y eficaz. Si Usted vota por MORENA, gentil lector, querida lectora, no lo dude: estará cavando su propia tumba.

