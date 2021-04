Al estilo PRIAN ahora Morena aprueba reformas a modo de imposición: Corral

Luego de que la mayoría de Morena y el Partido Verde aprobaran en el Senado extender por dos años más el período de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Chihuahua señaló es una imposición al estilo PRIAN, para aprobar reformas y leyes a modo.

Un artículo transitorio que aprobó el pasado jueves el Senado de la República extiende por dos años el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zandívar. Cabe mencionar que éste articulo no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales de la misma Corte, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de la Federación.

“Me resulta preocupante que el senado procese de esa manera una reforma de tan hondo calado y trascendencia para la autonomía del poder judicial pero para fortuna de todos nosotros, el consejo de la judicatura aclaró que no fueron ellos quienes lo solicitaron aunque todavía no ha calificado de inconstitucional la reforma, no lo contemplaron en el poder judicial, fue un esfuerzo en la realización de las reformas y presentación en marzo, pero no pidieron la ampliación del periodo, saber que la corte ni pidió ni elaboro ese sentido, hay que saber si además de que no la pidió la aceptará”, comentó.

Agregó que hay que esperar que pase por la cámara de diputados, donde ojalá la frenen pero de no ser así espera que se haga valer la constitución.

“Estoy seguro que Zaldívar rechazará esa pretensión legislativa pues el periodo es de cuatro años y se debería reformar la constitución no la ley reglamentaria, sumo mi preocupación pero espero que la trayectoria y prestigio de jurista del presidente de la corte terminara rechazando esa pretensión al estilo del PRIAN ahora lo hace Morena y el Verde”, concluyó.

Comentarios