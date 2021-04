Decisión Electoral 2021 y sus consecuencias

POR: ROCÍO ALEJANDRA CASTILLO CERVANTES

2021 ENTRE LA DECISIÓN ELECTORAL Y LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES



Para nadie es un secreto que éste año se enfrenta a nivel nacional la elección quizá más importante y polémica; ya que a pesar de ser intermedia (no elegimos presidente de la nación) nos enfrentamos quizá a un país polarizado entre el Amloverismo y la justificación de las erradas políticas de abrazos y falta de contención a la delincuencia, como a la mala manera de sobrellevar el Covid 19 por parte de los fieles empleados gubernamentales; a ello podemos sumar la manera de imponer voluntades por parte del partido en el gobierno como el caso de Félix Salgado Macedonio, que es capaz de amenazar a los consejeros del INE con tal de obtener su propósito de ser candidato; México debe seguir comportándose ante nuestros ojos y los del mundo como un país de instituciones y leyes, no se puede permitir que se vulnere el tercer poder (el judicial), ya que las erradas decisiones desde energías limpias hasta en seguridad pública y sanitaria, ante los ojos del mundo nos hacen perder credibilidad de inversión. Un país como el nuestro con incipiente democracia, debe mantener por salud los contrapesos, no se puede permitir que el poder se centralice en un hombre, por más bondadoso, recto y sabio que sea el pueblo al que gobierna; tampoco es que en el pasado hayamos sido gobernados de lo mejor; si fuera así; éste querido país no se hubiera teñido de color MORENA en 2018 deseoso de un cambio, harto de una desigualdad social que se supo capitalizar muy bien, ya que para nadie es un secreto que la movilidad de clases sociales es muy difícil en un país donde más de la mitad de su población tiene algún nivel de pobreza. Entre tanto con ésta pandemia se han perdido empleos, la subocupación también ha crecido, las mujeres han incrementado su carga de trabajo; han sido también guías y docentes de los hijos, lo cual es lo más rescatable; ya que hemos tenido la oportunidad de involucrarnos en tareas de educación y crianza; lo triste es también que la violencia de género e incluso electoral ha salido a la luz de diversas formas; México date cuenta, necesitamos contrapesos; no para que se sigan efectuando estafas maestras, de un partido o de otro; ya que las ideologías últimamente están tan mezcladas que en esta controvertida política parecen no existir, pero sí se necesita urgentemente ideas y sangre nueva, personas que además de haber aprendido a realizar “las clásicas tranzas” del hegemónico y desgastado PRI y después hayan decidido redimirse tal cual en MORENA; PAN, PRD o cualquier partido de nueva creación que esté dispuesto a vivir de nuestros impuestos estén preparadas académica, moral e intelectualmente para llevar la recuperación económica y sin tanta polarización al país a un destino mejor y en menos tiempo. No importa el partido, pero como sociedad debemos permanecer informados y observantes al rumbo que deben tomar tanto instituciones como desde casa nuestras propias decisiones. Espero las campañas ya se hagan de una forma más pensada y ciudadano racionaliza tu voto.

