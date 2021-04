Respaldan a Maru cientos de meoquenses en automitin

La candidata por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, encabezó un automitin en Meoqui, acompañada por cientos de personas desde sus automóviles y vía Facebook Live, así como del secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, José Luis Cisneros, el alcalde de Delicias con licencia, Eliseo Compeán y el diputado, Jesús Villarreal.

En un ambiente de júbilo la panista saludó a la distancia a cada unos de los meoquenses, agradeciendo sus muestras de cariño y a quienes recordó que el próximo 6 de junio es decisivo ya que se escoge entre dos opciones, una de carácter autoritario que ha eliminado programas y recursos básicos para los municipios, y la otra, un gobierno humanista que con resultados reconoce la dignidad de la persona humana.

“Quiero que soñemos juntos, que pensemos en ese Meoqui con reactivación económica, con infraestructura, con apoyos para el campo y para la ganadería, y decirles que nosotros ya cumplimos de la mano con esos chihuahuenses y ahora nos toca cumplir con ustedes hacia adelante” convocó Maru.

Por su parte, José Luis Cisneros destacó la amplia trayectoria política y académica de Campos Galván, así como su formación basada en la cultura del esfuerzo y el trabajo, factores que han forjado su carácter y determinación para hacer que las cosas sucedan.

“Una mujer que no tiene pasado que la esclavice ni patrimonio que la avergüence, de firmes decisiones y sensibles convicciones. Una mujer que ha sabido ser faro que guía y no muro que limita, timón nunca ancla, que decidió ser río y no laguna, que prefiere ser lluvia que sentarse a ver llover. Una mujer que vive para servir porque no sabe vivir de otra manera, una mujer que la militancia panista eligió, la elegimos como nuestra candidata porque Chihuahua la quiere de gobernadora” expresó Cisneros.

El evento se llevó a cabo cumpliendo con todas las medidas que la actual semaforización indica, donde los asistentes despidieron a Maru desde sus vehículos con gritos de apoyo, arropándola con banderas y reiterando su respaldo en el camino hacia la gubernatura.

Comentarios