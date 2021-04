Asisten cientos de familias a auto mitin en apoyo a Maru Campos en Saucillo

Cientos de familias de Saucillo y la región, asistieron este jueves a un auto mitin en apoyo a la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, contando con las medidas de sana distancia y evitando aglomeraciones para poder realizar este evento de respaldo a la panista.

Para mostrar su respaldo a la candidata, Jesús Mata, líder de agricultores, emitió un mensaje, en el que reconoció el apoyo de Maru durante la defensa del agua de la presa La Boquilla.

En su mensaje Maru aseguró que “tengan la seguridad de que aquí tienen a una mujer fuerte, a una mujer que ha superado muchos obstáculos, y que con ustedes caminando con una servidora vamos a superar este obstáculo también, vamos a recuperar nuestra agua porque somos personas fuertes, personas valientes, personas guerreras que defendemos Chihuahua”.

Asimismo, la panista reiteró que se presentaba como una persona que ya había dado resultados y que su carta de recomendación es el trabajo que realizó en Chihuahua Capital, como la cobertura universal de becas, las obras que sí funcionan, los apoyos a las mujeres y la mejora en seguridad.

Maru pidió a los más de 600 asistentes que se sumen a su proyecto para ganar este próximo seis de junio, lo que ya se logró en la Capital se puede replicar, porque los sueños se cumplen, cuando hay voluntad, cuando hay solidaridad, cuando hay esperanza es posible hacer que las cosas sucedan.

“Les pido que sueñen, les pido que mantengan la esperanza viva y les pido que me ayuden, que me ayuden este próximo 6 de junio porque no podemos hacer esto solos”, agregó.

Maru agradeció la participación de la ciudadanía en este modelo de evento con sana distancia, para privilegiar la salud de los más de 600 asistentes en más de 200 vehículos y por todo el apoyo mostrado a su candidatura.

