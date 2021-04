Juan Reynoso, “líder dentro y fuera de la cancha”

as.com

Ricardo Carbajal, ex mediocampista de Cruz Azul que compartió vestidor con Reynoso, habló con AS México de las virtudes que tiene el timonel del conjunto cementero.

Si bien su personalidad es lejana a la de un tipo explosivo, los que conocen bien al peruano Juan Reynoso le reconocen su liderazgo nato por delante de cualquier otra de sus cualidades. Ricardo Carbajal fue compañero de Reynoso en aquél Cruz Azul de los noventa. Compartió vestidor con él, pudieron forjar una amistad y, con ese conocimiento, hoy le reconoce al peruano su contribución para tener a la Máquina convertida en uno de los mejores equipos de la Liga MX.

“La capacidad y el liderazgo lo tiene. Es un tipo que a lo mejor su personalidad no aparenta lo que es la realidad, la sensación que da es que es un tipo tranquilo, pero es un líder dentro y fuera de la cancha. Me tocó compartir vestidor y no era de los que gritaban, pero sí demostraba ese liderazgo en la cancha, y fuera de ella, es mejor tipo que futbolista. Tiene la capacidad y personalidad para llevar a un equipo como Cruz Azul”, señaló Carbajal en entrevista con As México.

Al igual que Reynoso, hoy Ricardo está dedicado al mundo de la dirección técnica y, alejado del amor a los colores, reconoce a Cruz Azul ligeramente favorito sobre América para el duelo que sostendrán el próximo sábado en la cancha del estadio Azteca.

“Un partido que es final adelantada, para mí, la final antes podía ser Cruz Azul-Monterrey, pero por lo que ha demostrado América me parece que será un partido muy interesante y siempre el extra de lo que significa un clásico, más el buen paso que llevan los dos, seguramente nos darán un buen partido.

Y agregó: “parece que llegan muy parejos, pero creo que Cruz Azul es un mejor equipo en conjunto, mejor trabajo de grupo y América es un excelente equipo, pero depende de algunas individualidades y lo de Cruz Azul es más colectivo que individual”.

Sin embargo, a pesar de la valía del juego colectivo de Cruz Azul, para Carbajal es imposible dejar de destacar lo realizado por algunos de sus jugadores en específico.

“La columna vertebral es de suma importancia: Cabecita Rodríguez, Luis Romo y el arco con Corona son pilares, gente que te da un extra, la buena racha que mantiene Cabeza y el buen juego de Romo, por los costados hay variantes, están muy bien, me parece que esa columna es fundamental”, analizó.

UN PARTIDO DIFERENTE

Carbajal tuvo la oportunidad de defender la casaca de Cruz Azul en varios partidos frente al América, sabe perfectamente que, contra las Águilas, es un juego diferente.

“Sí es diferente (enfrentar al América), quien te diga que es un partido normal, miente. Esos partidos los apuntas en el calendario y te dan la oportunidad de que con un buen resultado tal vez no salves el torneo, pero te viste. Es un partido, en todos sentidos, motivante para los jugadores”, aseguró.

Por último, Ricardo, al igual que el resto de la nación azul, espera que este Guardianes 2021 sea, por fin, la campaña del título para la Máquina.

“Lo hemos platicado mucho todo mundo, pero lo que sí te puedo decir es que ilusiona el buen paso. Hace dos meses coincidí con Juan Reynoso en Aguascalientes y él me hablaba de los importante que está siendo el grupo y de las ganas y el deseo que tienen, pues ojalá y pueda ser una campaña histórica”, concluyó.

