Solicitan aplicación de vacuna contra COVID-19 al personal médico y de enfermería de instituciones privadas de salud

Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el exhorto dirigido al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, considere llevar a cabo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, al personal médico y de enfermería que labora en las instituciones de salud privadas.

Este Punto de Acuerdo y de urgente resolución, fue presentado por la diputada Leticia Ochoa Martínez, quien mencionó que en lo que respecta al personal médico y de enfermería que labora en las instituciones de salud públicas, empezaron a recibir al menos la primera dosis de la vacuna contra dicho virus, el pasado miércoles 13 de enero del presente año.

“La estrategia de vacunación seguida por el Gobierno Federal está avanzando, sin embargo no podemos dejar de lado que hay sectores de la población que han quedado relegados, aun cuando por su actividad es de considerarse que están expuestos a un alto riesgo de contagio, me refiero con esto al personal médico y de enfermería que presta sus servicios en las instituciones médicas del sector privado”, explicó en sesión ordinaria realizada de manera virtual y/o de acceso remoto.

Dijo que de acuerdo con datos que se manejan por medios de comunicación, indican que los contagios confirmados en el Estado de Chihuahua, ronda entre los 60 mil casos, de los cuales un gran número de estas personas contagiadas acudió, como primera opción, a instituciones médicas privadas, consultorios particulares o farmacias donde por su seguridad tuvieron que ser destinados a los centros de salud habilitados por el gobierno para que recibieran el tratamiento adecuado.

“Se insiste que el personal médico o de enfermería que labora en una institución privada, en un consultorio particular o farmacia no están exentos de contagio pues trabajan directamente con personas infectadas, debemos reconocer que en muchas ocasiones este personal médico y de enfermera es el primero en atender a las personas cuando experimentan los síntomas del COVID-19”, concretó.

Apuntó que México cuenta con el primer lugar en América en muertes de personal del sector salud, esto según la Organización Panamericana de la Salud, la cual señaló que las cifras oficiales indican que de enero del 2020 al mes de marzo pasado, se registraron 3 mil 534 profesionistas de la salud.

“Considero poco acertada la decisión de dejar fuera de la primera etapa de vacunación al personal médico y de enfermería de las instituciones privadas, pues están en alto riesgo de contagio al igual que sus homónimos que labora en las instituciones públicas, en ambos casos trabajan y atienden directamente a personas infectadas”, puntualizó.

Comentarios