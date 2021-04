Piojo Herrera, opción real para sustituir al Tuca en Tigres

Récord

MIGUEL HERRERA, OPCIÓN TIGRE

Hace unos meses en este mismo espacio informamos que la renovación de Ricardo Ferretti en Tigres estaba muy avanzada y prácticamente formalizada, incluso hecha de palabra, sin embargo, a últimas fechas se ha alargado por diferentes imponderables de ambas partes, equipo y cuerpo técnico, y es especial por el presente del equipo y de la institución.

La presión está a flor de piel en el plantel felino por los recientes resultados y los cambios a nivel directiva son cantados para el siguiente torneo. Las decisiones a tomar en Tigres recaerán en el recién llegado Mauricio Culebro, esto por la inminente partida del Ing. Rodriguez de su actual cargo.

Por tal motivo, ahora la renovación de Ferretti tiene más matices y variables, si bien es cierto que es la primera opción para mantenerse en el puesto, también es cierto que comienzan a delinear los planes a futuro y un entrenador que les agrada para el recambio generacional del equipo en general es Miguel Herrera, que ahora también es pretendido por Tijuana, situación que no era contemplada por ambos equipos hasta hace unas semanas, pero los cambios y resultados los tienen a marchas forzadas.

Miguel Herrera es una opción real al banquillo, pero hasta ahora nada formal, soló opción y todo indica que será hasta finales del certamen donde se haga la evaluación final al actual equipo en general.

REESTRUCTURA Y CAMBIO DE PODER CELESTE

Cruz Azul vive momentos importantes en el campo de juego, al tiempo de una transformación a nivel directiva a tal grado de que todo lo que huela o tenga que ver con la anterior directiva, en este caso Billy Álvarez, lo comienzan a limpiar, sacudir y borrar, o no tomar en cuenta, para así comenzar la nueva directiva a tomar el control completo del equipo.

Desde la llegada de Álvaro Dávila el rol que venía desempeñando Jaime Ordiales cobró menos relevancia de la que habitualmente venía desempeñando y de a poco fue delegando funciones, ahora y a últimas semanas con la llegada de toda la estructura de trabajo que tuvo en Morelia y con personas de toda su confianza, Jaime Ordiales comienza a hacerse a un lado de todas las determinaciones entre directiva y equipo dando paso a que Dávila y su gente tome el control completo del equipo, por lo que al final del año futbolístico no sería raro que Ordiales retome la idea de hacerse a un lado, pese al buen equipo y las grandes contrataciones que trajo en su corto periodo que lo han dejado laborar. Hay que recordar que Ordiales llegó en los tiempos de Billy Álvarez y eso ha sido el único detalle que ha tenido en Cruz Azul.

Una buena opción para los equipos que buscan cubrir cambios en su estructura y proyectos a base de resultados.

CHIVAS EN CORTO CIRCUITO

José Juan Macías, lo mismo que el equipo y algunos de sus amigos, se encuentran sorprendidos por las palabras de Vucetich, y sobre todo por los señalamientos a su concentración y rendimiento en Chivas, ya que en las últimas semanas se han hablado aspectos del equipo y del grupo en general, no de manera particular, por lo que el delantero espera sentarse con su entrenador en los próximos días para intentar entender qué pasa en el entorno del equipo, y en especial en qué espera o qué piensa su director técnico de su rendimiento, pues esta situación lo tiene desconcertado. Y es que no es la primera ocasión que esto pasa entre ellos, que cierran filas y unifican criterios, y más en las prolongadas rachas negativas que han vivido en busca de solucionarlas y dar un mejor resultado. Lo cierto es que el corto circuito entre directiva, cuerpo técnico y jugadores se está alargando y prolongando.

Comentarios