Peligroso tanto acceso a nuestra privacidad por parte del gobierno: Villegas

El magistrado de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes, consideró que la propuesta de ley para entregar a compañías telefónicas los datos biométricos es un claro atentado contra la privacidad de los ciudadanos, por lo que se deberá ver a toda costa sea negada, pero de ser aprobada los ciudadanos deberán buscar abogados y tramitar amparos puesto que es un claro retroceso en la libertad.

Morena, partido en el poder dio en el Senado el visto bueno a una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obliga a los usuarios a entregar sus datos biométricos, número de identificación oficial y domicilio, entre otros datos.

Esto significa que cuando compres un teléfono celular por prepago o pospago, deberás entregar todo tipo de información sensible al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El Padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008.

Al respecto, Villegas señaló que, está en desacuerdo puesto que es una forma de represión y militarización del país, algo a su parecer, realmente delicado, pues con tanto acceso a la privacidad no hay control de las instituciones, en este sentido buscarán promover el juicio de amparo los colectivos y barras de abogados podrían promover amparos colectivos en favor de los ciudadanos.

“No sería un problema en países como China que prácticamente no hay privacidad, México desafortunadamente va en otro sentido, es militarización del país ningún otro presidente ha dado tanta influencia y poder desbordado absurdamente al ejercito en mi opinión no es mas que una estrategia para reelegirse y hacer más barbaridades, hoy vemos que el apoyo del presidente amenazan a la gente el presidente apoya todo no condena agresiones y lo peor del caso es una regresión a la ilegalidad amparada del poder para caprichos del presidente”, concluyó.

