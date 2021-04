Renuncia Rosy Gaytán al PRI para sumarse al proyecto de Maru Campos

La diputada local Rosa Isela Gaytán, señaló en rueda de prensa virtual, que confía en que Maru Campos Galván es la mejor opción para ser la próxima gobernadora de Chihuahua, por lo que ante la oficialía de partes presentó su renuncia al PRI, a la vez que formalizó su adhesión al PAN.

“Tras más de 25 años de crecer y mostrando respeto a los principios y valores que aprendí del PRI, hoy presento mi renuncia, convencida de que la política se hace mediante un colectivo, hoy me sumo al PAN, por qué cuando yo entré al PRI realmente importaba la sociedad, sin embargo, en esta ocasión no comparto las acciones de la institución al haber seguido otros principios de priístas, ya no hay democracia interna, en lo personal ocupé diferentes cargos en el partido tanto en activismos formal como estructuras de gobierno, tengo la preparación para seguir viendo por Chihuahua”, dijo.

Por lo anterior, con presencia de Rocío Reza, presidenta con licencia de Acción Nacional, hizo formal su renuncia al PRI y se suma al PAN.

Además, Gaytán en representación de mujeres lideres, del toda la entidad, mostró todo su apoyo a Maru Campos y su proyecto, mujeres, que estuvieron presentes vía redes sociales debido a la contingencia por Covid-19.

Cabe recordar que cuando Campos Gaván fue presidenta Municipal en 2016, Gaytán fue regidora de oposición al gobierno del PAN, sin embargo, hoy, dijo sus principios y valores inculcados pro su madre sabe reconocer cuando realmente algo vale la pena y es por el bien de todos, y eso, dijo, lo encuentra en en proyecto de Maru.

