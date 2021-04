Reforzará municipio operativos Covid-19 por cambio de semáforo

Tras el anuncio realizado por autoridades sanitarias y el Estado referente al retroceso en la semaforización por COVID en el municipio de Chihuahua, la Alcaldesa, dio a conocer que desde el Gobierno Municipal se reforzarán los recorridos y operativos de las Células COVID para vigilar el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones sanitarias.

La Presidenta Municipal señaló que este retroceso es un llamado a la reflexión del comportamiento individual, puesto a que a pesar de los llamados permanentes para seguir las recomendaciones frente a la pandemia no han sido suficientes; reiteró la importancia de hacer uso del cubrebocas, cuidar la sana distancia y salir únicamente a lo estrictamente indispensable y no hacer fiestas ni reuniones, acciones que buscan evitar que las muertes y contagios sigan aumentando.

A continuación el mensaje íntegro:

“Hola, el día de hoy lunes 12 de abril de 2021, tal como lo definieron las autoridades sanitarias y el Gobierno del Estado el sábado pasado, el semáforo epidemiológico por Covid 19 para esta ciudad de Chihuahua, ha pasado de amarillo a naranja.

Sí, efectivamente, hemos dado un paso atrás, sin embargo es importante reflexionar respecto al comportamiento individual.

En diversas ocasiones y de distintas maneras, el personal de salud, empresas, medios de comunicación, líderes sociales y autoridades gubernamentales, hemos realizado llamados permanentes para cuidarnos y seguir las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud: evitar aglomeraciones, guardar la sana distancia, lavarnos las manos y fundamentalmente, en la medida de lo posible, quedarnos en casa.

Sin embargo, esos llamados no han sido suficientes.

Los contagios siguen y las muertes también, los hospitales nuevamente se están saturando; da la impresión de que hemos decidido no hacer caso, por eso, hoy la situación es prácticamente la misma que la de hace un año, pareciera que no hemos aprendido nada, que no queremos entender…

El Covid no distingue edad, sexo, estatus socioeconómico, ni religión; el Covid ha roto familias, ha frustrado sueños y ha terminado con muchas vidas. Además, la economía de muchos chihuahuenses está deteriorada: miles de negocios han tenido que despedir personal o incluso cerrar sus puertas para siempre, muchos han perdido su empleo, y sí, una vez más tendremos que aplicar medidas para disminuir la movilidad y evitar que el virus se siga propagando y lleguemos a una situación aún más crítica.

Como Gobierno Municipal, seguiremos siendo coadyuvantes en esta situación, en coordinación con las distintas autoridades responsables, reforzaremos recorridos y operativos de las Células Covid para vigilar que se estén cumpliendo los protocolos y recomendaciones sanitarias; asimismo, incrementaremos los patrullajes en parques y plazas, invitando a los ciudadanos a hacer uso del cubrebocas, así como guardar la sana distancia; por otra parte, cuadrillas de Mantenimiento Urbano y Servicios Públicos reforzarán los trabajos de limpieza y desinfección de las áreas públicas, entradas, salidas de hospitales y de parabuses.

Si sientes alguna molestia, seguimos a tu disposición en el centro municipal de orientación médica y psicológica, en el teléfono 200 4810, y ante cualquier situación de violencia familiar o contra las mujeres, te apoyamos a través de la Unidad de Atención a Víctimas y el Instituto Municipal de las Mujeres, en el 911 y al 410 2305.

Estas acciones son parte del trabajo que realizamos como Gobierno Municipal para atender esta situación de emergencia. Confío que los otros órdenes de gobierno corresponderán con el esfuerzo de todos para tomar las medidas que en su competencia ayuden a llegar a más personas.

El reto, como han dicho ya las autoridades, es prevenir el contagio masivo, y eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros.

Quiero agradecer y reconocer a quienes han permanecido en casa, voluntariamente, durante poco más de un año, gracias a su conciencia y responsabilidad.

A quienes por su trabajo deben salir: por favor, hagamos conciencia, tomemos las medidas de sana distancia e higiene, hagamos uso del cubrebocas todo el tiempo, bien puesto cubriendo nariz y boca.

A todos, por favor recordemos la importancia de salir únicamente a lo estrictamente indispensable, como las compras de alimentos o de medicinas, no hacer fiestas ni reuniones.

Respetar estas medidas, no es un capricho: es necesario para evitar que los contagios y las muertes sigan aumentando.

Debemos seguir fuertes y seguir trabajando juntos, recuerden que de la acción de cada uno, de la acción de todos, depende cómo hagamos frente a esta contingencia, si tú te cuidas, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos.

Mantente informado por medios oficiales y no difundas noticias falsas.

