Puede contar con nosotros, hasta donde tope; se suman líderes morenistas a campaña de Maru

En rueda de prensa en Ciudad Juárez diversos líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) anunciaron que se sumarían a la campaña de Maru Campos por la gubernatura de Chihuahua ya que, era un proyecto en el que confiaban.

En su mensaje, Samuel Molina, quien se desempeñaba como jefe distrital de MORENA en Ciudad Juárez, señaló que nadie puede estar en contra de principios como no robar, no mentir y no traicionar, pero sí está en contra de políticos que simulan seguir estos principios y no lo hacen.

“Para nosotros es muy grato estar aquí, apoyando a la sencillez, apoyando a la persona que tenemos muchas esperanzas de que atienda los problemas y las necesidades de Ciudad Juárez”, agregó.

Molina explicó que tanto él como más de 60 líderes se sumaban al proyecto de Maru, ya que, pese a pertenecer a otro partido político había decido apoyar un proyecto que ha puesto el interés superior del estado, por encima del propio.

“Si usted sabe contar hoy puede contar con nosotros, mañana nosotros queremos contar con usted candidata, y hasta donde tope con Maru”, finalizó Samuel Molina.

“Yo creo que es tiempo que levantemos la voz y Maru, definitivamente es una inspiración para todas las mujeres que estamos en la política. Admiro tu valentía Maru, admiro tu fortaleza de no agachar la cabeza y creo que definitivamente es algo que tenemos que tener consciente siempre las mujeres que queremos estar en esto, por eso estoy aquí y te ofrezco de todo corazón y con todas las ganas de que este proyecto prospere, estoy convencida y segura que vas a ser la gobernadora de Chihuahua, y sobretodo sé que no te vas a olvidar de Juárez”, señaló la Diputada Federal del Partido del Trabajo, Claudia Lastra.

Por su parte, Maru señaló que Juárez es grande porque su gente es grande, y que ha llegado el momento de que los gobiernos estén a la altura de esa grandeza. Es por eso que le llena de orgullo saber que hay gente consciente de esta realidad, y que está dispuesta a sumar y cooperar, antes que a restar y dividir.

“¡Gracias! Gracias por ayudarnos a dar un mensaje de unidad. Por demostrar juntos que sí es posible hacer una política diferente, en donde rigen la solidaridad y la cooperación, antes que la confrontación o los intereses particulares”, agregó.

Se sumaron más de 60 líderes, en la rueda de prensa estuvieron presentes: Samuel Molina, jefe distrital de MORENA en Ciudad Juárez, Fernando Andrade Martínez, Cristina Santos Reyes, Florentina de Paz, Gregorio Pedroza Ramos, Manuel Hernández Serna, José Rafael Pedroza, Israel Valenzuela, Guerrero Galaviz, Leticia Gallegos, María Cruz Reyes, Irene Barraza.

Link de video: https://we.tl/t-ktGG3tpQKU

Link de audios: https://we.tl/t-cv3TNTEpbp

