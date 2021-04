Ya no es funcional un semáforo en mil tonalidades: empresarios

Ante el probable cambio en el semáforo epidémico por aumento en contagios de Covid-19, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos, refirió que ya hacen falta nuevas estrategias puesto que en el estado el color cambia en distintas tonalidades y no parece ser favorable para todos.

“Esto ya no funciona, no podemos darle a un semáforo distintas tonalidades, no es lo mismo adaptarse todos los tipos de comercio a unas mismas reglas que condicionar espacios abiertos, cerrados, distancias y otras medidas acorde al lugar y tipo de personas que asisten. No es lo mismo un espacio para adultos mayores con necesidades y vulnerabilidad más marcada que a un espacio para jóvenes y niños”, dijo.

Por otra parte comentó que la Uach ha presentado un esquema de semáforo que promete ser más funcional, habría que esperar y el Consejo Estatal de Salud lo estudie y apruebe.

