Ser Mujer en Tiempos Electorales Revueltos y Pandémicos en Nuestro País

Por Rocío Alejandra Castillo Cervantes

Esta que escribe pretende que hagamos conciencia, en quienes sufren violencia, violencia de verdad, esas mujeres que están ocultas ante las llamadas de emergencia por miedo a que sus parejas las ultrajen o aquellas que por tener hijos, alguna discapacidad o condición han sufrido discriminación, simplemente en cuántos trabajos no se nos ofrece el mismo salario por ser mujeres, desgraciadamente el machismo es una cultura muy arraigada en nuestro país, y no el tradicional; porque si bien es cierto las mujeres hoy en día tenemos la oportunidad de estudiar, prepararnos, ser esposas o madres si así lo deseamos; hay un clasismo entre el machismo desafortunadamente enseñado por algunas de nosotras que fomentan los estándares sociales, además de trabajar fuera tienen la completa obligación de la crianza completa, la casa y todo lo que conlleve los deberes domésticos. Se nos impone el rol de mostrarnos perfectamente arregladas, con el hogar perfecto, los hijos perfectos, ser más allá de la mujer maravilla. Electoralmente no era común hasta esta campaña, ver mujeres contender por el puesto de Gobernadora del Estado; hoy en día hay tres personas de mi género en la contienda, elección que se como efervescente e importante, cosa que celebro, no por mis preferencias políticas ya que un analista debe mantenerse imparcial, sino porque poco a poco van abriéndose caminos para más mujeres con capacidad y algún día se verá reflejada la igualdad y equidad por la que generaciones anteriores han luchado. No somos perfectas, las mamás también lloramos, nos estresamos y aunque el amor a los hijos es inmenso y maravilloso, también no hay que satanizar otros intereses, no siempre tenemos contención hacia nuestras emociones, ni todos los días nos es posible mantener en balance las tareas del hogar, a los hijos perfectamente cambiados y parecer de revista, pero la pandemia nos ha demostrado el gran esfuerzo que se pone en nuestros hombros y la manera en que lo hemos sorteado, las primeras jueces somos las unas contra las otras y creo firmemente que más allá de valorar apariencias debemos de aplaudir los logros de las unas y tender la mano a las áreas de oportunidad de las otras, no es fácil muchas veces tener objetivos claros en el plan de vida, ni combinar la maternidad con la vida profesional. Afortunadamente, es aplaudible cada día ver más parejas sin roles de género, así como ver mujeres en artes, política, desempeñando su profesión y completando sus metas.

Que la pandemia sea pues una oportunidad para vernos en retrospectiva y analizar a dónde queremos llegar, a vernos más completas, más lindas, más cultas, más apoyadas, fabricar una generación sin tanta presión social, simplemente por ser mujeres, sólo intentando ser mejores.

Comentarios