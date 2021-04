Pide Congreso se dé mantenimiento a calles de Ciudad Juárez

El Poder Legislativo del Estado, exhortó al Municipio de Ciudad Juárez para que, en uso de sus facultades y atribuciones, sean pavimentadas las calles Rancho Agua Caliente en la zona Pradera Dorada y la Juan Herrera de la colonia Partido Doblado, toda vez que las calles en mención se encuentran en pésimas condiciones.

La diputada Marisela Terrazas Muñoz, al presentar la iniciativa de urgente resolución, misma que fue aprobada por el Pleno Legislativo en Sesión Ordinaria virtual, señaló que la pavimentación de calles eleva los niveles de calidad de vida a los ciudadanos, acción que se deben tomar al igual que la incorporación de los servicios básicos, como agua potable, electricidad, alcantarillado y con el fin de mantener un estilo de vida óptimo.

En Ciudad Juárez, el Municipio y el Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), se comprometieron con los vecinos de Pradera Dorada para empezar el proyecto de un funcionamiento hidráulico en el lugar, la JCAS se comprometió a realizar el recarpeteo en dos etapas, una por cada sentido, mientras el municipio iba a pavimentar las calles en las que se realizaron excavaciones, sin embargo dicha acción no se ha realizado.

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, no ha pavimentado las calles Rancho Agua Caliente desde Rancho Horcones ni la calle Rancho Torreoncillos, que es donde más afectaciones se han tenido. Por otra parte, la JCAS, ya realizó la rehabilitación de un vaso de captación, así como la construcción de dos canalizaciones en la “Zona Dorada”.

De la misma manera, en la colonia Partido Doblado, la JCAS instaló un sistema de drenaje sanitario, en la calle Juan Herrera, sin embargo la obra de pavimentación aún no ha sido realizada por parte del Municipio de Juárez, razón por la cual algunos vecinos del lugar han manifestado inconformidades a la Legisladora.

Es por lo antes mencionado que se hace la exigencia para que las autoridades mencionadas, realice lo correspondiente para ejecutar las acciones referidas, dado a que el impacto en la pavimentación de calles es tal, que una vez realizada la obra, se puede notar una mejora en la calidad de vida en los habitantes de las colonias beneficiadas, culminó la Legisladora.

