Entre el 15 y 20 de abril iniciará vacunación de maestros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entre el 15 y 20 del mes en curso se inicia la vacunación a los maestros y trabajadores de la educación (alrededor de 3 millones de personas), con el producto CanSino, de una sola dosis, por lo cual pidió a los médicos privados a esperar su turno

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura pero tenemos ya una estrategia que nos va a servir a todos. También que quede claro, para que no haya manipulación, se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros estén en escuelas particulares. Es un plan que se aplica con el principio de igualdad, subrayó.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes – mientras afuera de Palacio Nacional había una protesta de algunos médicos particulares en exigencia de recibir el biológico- detalló que se habrá concluido la protección a adultos mayores – con una dosis- alrededor del 20 de abril , por lo cual, la de maestros será de manera simultánea al inicio de la segunda dosis para la población mayor de 60 años.

Al hablar de la importancia de respetar el orden establecido, dijo que pese a haber podido esgrimir un pretexto, ni él se vacunó y le dio Covid, lo mismo que al secretario de Marina, “que está postrado todavía, recuperándose”, así como al secretario de Defensa (quien también enfermó) o el de Salud.

El mandatario subrayó que se guía por lo que recomiendan los especialistas en la materia y se ha establecido ya la estrategia de vacunación.

“Imagínense que esto se hubiera llevado a cabo de esta forma en los gobiernos anteriores, hubiese sido un desorden y se hubiese marginado a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen influencia , a los que no tenían voz. Es distinto, es vacunación universal, ordenada, gratuita, desde luego vamos a apurar”.

Dijo que se vacunará a los maestros porque urge el regreso a clases presenciales.

