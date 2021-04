Aprueban diputados eliminar prescripción del feminicidio

Los diputados locales aprobaron el eliminar la prescripción del feminicidio, propuesta por el grupo parlamentario de Morena y PT.

El dictamen con carácter de decreto que reforma el Código Penal fue aprobado por el pleno de diputados, con 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en sesión del Congreso del Estado este jueves.

El cambio en el Código Penal incluye al feminicidio dentro del catalogo de delitos imprescriptibles, junto a otros como la extorsión, tráfico de influencias, cohecho, peculado, homicidio calificado, tortura y enriquecimiento ilícito, delitos cometidos en contra de personas menores de edad, entre otros.

La reforma impulsada por Benjamín Carrera y Morena establece que los asesinos de mujeres podrán enfrentar proceso penal y recibir sanción jurídica independientemente del plazo o la fecha pasada en que ocurrió el crimen, y nunca desaparece la posibilidad de castigo para los imputados y probables responsables.

El decreto de reforma al Código Penal mejora el marco legal para garantizar el respeto y la protección de los derechos de las mujeres, además de garantizar el acceso a la justicia.

“Las víctimas de feminicidio y sus familiares sufrían no sólo la violación de sus derechos humanos y la violencia del acto criminal, también había segunda violación por la indolencia gubernamental y una actitud pasiva de las autoridades, que no perseguían ni castigaban el crimen al amparo de la prescripción”.

“Conocemos el grave problema que es el feminicidio, entre más fortalecidos estén los cuerpos normativos, es como podemos dotar a los jueces e impartidores de justicia de las herramientas para que ningún feminicidio quede impune”, dijo el diputado Benjamín Carrera en la lectura del dictamen de reforma.

La prescripción de delito y el fin de la posible acción penal no deben existir en aquellos ilícitos que implican la violación de los derechos humanos, además la consecuencia final y efecto inmediato de la aplicación de la prescripción eran mayor impunidad, también un subregistro del feminicidio.

Prescribir el delito de feminicidio significaba revictimizar a las mujeres asesinadas y violentadas, y a sus familiares, era una disposición en el Código Penal regresiva y contra la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

