Sarita Sosa aún tiene una carta: su abogado contraataca por herencia de José José

Ahora que Anel Noreña, la madre de los hijos mayores de José José, fue declarada la heredera universal del testamento del “Príncipe de la Canción”, el abogado de Sarita Sosa contraatacó sosteniendo que esta versión no tienen valor.

Mientras Anel declaró que ahora se enfrenta a una gran responsabilidad porque es responsable de todo lo relacionado con José José, el representante legal de Sara Sosa indicó que el argumento con el que ellos cuentan, para poner en duda el testamento, es que el cantante murió en Estados Unidos y no en México.

Lo anterior, equivaldría a que se aplicarían las leyes de Homestead, Florida, sobre el testamento.

Abogado de Sarita Sosa contraataca por testamento de José José

El abogado de la que tal vez sería la hija favorita de José José, planteó que el testamento de México no es del todo válido porque las leyes de Florida consideran como heredera universal de todos los bienes a la esposa, que sería Sara Salazar.

“Él murió en Miami, él era residente de Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita” Indicó el abogado de Sara Sosa

De acuerdo con la familia Sosa Noreña, no existe otro testamento de José José y el documento leído en la Ciudad de México otorga a la madre de Marysol y José Joel la herencia del intérprete de “El triste”.

Respecto a esta información, el abogado de Sara señaló que “cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”.

Añadió que en Florida, Anel pasa a ser la exesposa del “Príncipe” y duda que exista el testamento mencionado.

José José seguía casado con Sara Salazar desde 1995, hasta que el cantante murió en 2019

El especialista legal también mostró un documento que señaló como “un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en Florida”.

