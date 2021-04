Joe Biden critica a los Rangers por no reducir aforo

as.com

El Globe Life Field abrirá sus puertas para los 40,800 aficionados a los que puede dar aforo el próximo 5 de abril que reciba a Toronto Blue Jays.

El baseball ha regresado a los parques de pelota y también los aficionados. En el caso de Texas Rangers, el Globe Life Field abrirá sus puertas para, de ser posible, llenar cada una de sus butacas en la jornada inaugural en casa ante Toronto Blue Jays. Un error, calificó el presidente Joe Biden.

“Bueno, esa es una decisión que ellos tomaron. Creo que es un error. Deberían escuchar al doctor [Anthony] Fauci, a los científicos y expertos. Pero no creo que sea responsable”, comentó el primer mandatario.

Texas es la segunda entidad en el país que más casos positivos acumula durante la pandemia por covid-19 y la tercera que más muertes suma a causa del virus (48,494), según datos de la Universidad John Hopkins al momento de esta publicación.

En total, el Globe Life Field puede dar aforo a 40,300 aficionados. Ese será el único parque que permita la entrada al 100 por ciento de su capacidad.

Por su parte, el presidente de operaciones de los Rangers, Jon Daniels, respondió a los comentarios del presidente Biden en su intervención para 105.3 The Fan sosteniendo que se trata de un evento de una sola ocasión y manteniendo la esperanza de que la gente “sea responsable y utilice mascarillas”.

“Sabíamos ciertamente que cuando la organización tomó la decisión sería una medida popular entre la gente”, dijo Daniels.

Sobre las vacunas

En las Mayores los jugadores determinarán si eligen o no vacunarse aunque se han dicho “fuertemente animados por hacerlo”. Para aquellos que pudieran dudar, Biden mandó un mensaje al respecto.

“Diría que soy presidente de los Estados Unidos y que me he vacunado. ¿Me pondría la vacuna si sabría que me habría hecho daño? Hemos hecho una investigación increíble y muestran que funciona. Tenemos que llegar al punto en el que la gente suficiente se ha puesto la vacuna para que podamos descartar la posibilidad de la expansión [del virus]”, compartió.

Aquellos jugadores que se hayan vacunado podrán pasar tiempo en lugares cerrados sin necesidad del uso de mascarillas o de mantener un distanciamiento social.

