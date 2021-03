Segura de mi inocencia: Maru a funcionario estatal

Ante la publicación en redes sociales del jefe de Gabinete estatal, Jesús Mesta, referente a la audiencia que enfrenta Maru Campos, la candidata le respondió segura de su inocencia.

Mesta Fitzmaurice escribió en su muro de Facebook: “Pregunta a tod@s los que dicen que apoyan a Maru, si es vinculada a proceso, seguirán apoyandola igual?

A lo qué la candidata respondió: “Pues no puedo hacerlo más que aquí en el muro de Chuy pero ¡GRACIAS a todos! Ni me voy ni me llevo a nadie al despeñadero. La verdad saldrá a relucir por fin. Nos vemos pronto”, escribió la también alcaldesa con licencia.

Comentarios