El arma que se usó para quitarle la vida a Selena Quintanilla

Selena Quintanilla fue baleada en un hotel de la ciudad de Corpus Christi, Texas, por Yolanda Saldívar, expresidenta su club de fans. La mujer utilizó un revólver Taurus, calibre .38, con capacidad de 6 tiros, con empuñadura tipo madera para mejorar el agarre; el acabado del arma de fuego que se localizó era en color negro.

La bala impactó la parte derecha del torso de Selena Quintanilla, tras recibir el balazo, salió de la habitación en busca de ayuda, pero, el proyectil de cabeza hueca había realizado su trabajo, por lo que se desplomó luego de caminar 390 pies, según el detective de la Policía de Corpus Christi, Paul Rivera.

El servicio de emergencias 911 registró a las 11:49 de la mañana la llamada que pedía ayuda de inmediato para atender a una herida de bala y atrapar a su atacante.

Récords judiciales del condado Nueces dan constancia de que la ambulancia tardó menos de dos minutos en llegar a la escena. El paramédico Richard Fredrickson reportó que cuando intentaba tomarle el pulso a la interprete de “Como la flor”, lo que sentía eran contracciones de otros músculos. Quedó también consignado en ese primer reporte que se intentó inyectar una solución intravenosa sin éxito, debido a la falta de presión sanguínea.

En el hospital el cirujano cardiovascular Louis Elkins trató en vano de salvar la vida de la reina del Tex-Mex.

“Examiné las funciones del cerebro, pero no había actividad. Sus pupilas estaban dilatadas, no respondían a ningún estímulo. No respiraba por sí misma; no tenía signos vitales”.