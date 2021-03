“El prejuicio es odio”: el poderoso discurso antirracismo de un veterano asiático estadounidense

24horas

Lee Wong, un funcionario local de 69 años en Ohio, quien emigró de China cuando era adolescente, pronunció un poderoso discurso contra el racismo y aseguró que durante demasiado tiempo se ha mantenido callado sobre la discriminación que ha sufrido,temeroso de las reacciones.

Sin embargo, durante la recientereunión de fideicomisarios en West Chester, decidió que había tenido suficiente y rompió el silencio.

“Hay algunas personas ignorantes que se me acercan y me dicen que no me veo lo suficientemente estadounidense, o lo suficientemente patriota. No pueden superar esta cara”,