Chrissy Teigen abandona Twitter y sus casi 14 millones de seguidres

La Botana

La modelo, esposa de John Legend, informó su decisión de dejar la red social porque “ya no le funcionaba”.

Incluso con 13,7 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, Chrissy Teigen decidió dejar la plataforma. La modelo, esposa de John Legend, contó el miércoles (24) su decisión de dejar esta red social, afirmando que ya no le funcionaba.

“Durante más de 10 años, has sido mi mundo. La plataforma ya no me sirve ni positiva ni negativamente, así que con eso me despido de ti”, advirtió.

Este jueves (25) Teigen decidió explicar más sobre su partida, y dijo que la plataforma no tenía la culpa:

Teigen agregó: “Pero quiero decir que esto NO es culpa de Twitter, creo que hacen todo lo posible para combatir el acoso implacable, cualquier cosa honestamente, ¡¡no es acoso!! No tienes idea de cuánto se pusieron en contacto y trabajaron con mi equipo y conmigo personalmente. No es la plataforma. No es “intimidación”. Y no son los trolls. Puedo lidiar con los trolls, aunque eso te pesa (…) el problema soy yo, eso es todo”, intentó justificar.

Ella escribió que tiene que aceptar el hecho de que a algunas personas no les va a gustar:

“Odio decepcionar o molestar a la gente y siento que lo hice indefinidamente. Nadie puede leer que de alguna manera te decepcionaron todos los días, todo el día sin absorber físicamente esa energía. Puedo sentirlo en mis huesos”.

Ella agregó: “Mi objetivo en la vida es hacer feliz a la gente. El dolor que siento cuando no lo hago es demasiado para mí (…) ¡¡¡Por favor, sepan que todo con lo que me preocupé fue con ustedes!!!”.

Comentarios