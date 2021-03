Mariana Cadena se queja de los salarios en Liga MX Femenil

México.- Mariana Cadena, jugadora del CF Monterrey, se manifestó en torno a los bajos salarios que existen en la Liga MX Femenil luego de que fuera denunciado que algunas futbolistas no pueden cubrir ni siquiera sus gatos básicos.

En su cuenta de Twitter, Mariana Cadena explicó que las futbolistas de la Liga MX Femenil no buscan ganar lo mismo que jugadores masculinos estrella como André-Pierre Gignac, sino solamente un salario justo que les permita vivir de manera digna.

“Leo muchos comentarios diciendo que no deberíamos ganar lo mismo que un futbolista profesional por qué no generamos lo mismo, pero no se trata de eso, ni siquiera estamos pidiendo eso, estamos pidiendo un salario justo para poder VIVIR, no ganar como Gignac. Entiendan el punto”

