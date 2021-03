Millones de toneladas de maíz producidas en México caen en manos de especuladores

La Crónica de hoy

Por Daniel Blancas Madrigal

El año pasado se cosecharon 27 millones y la demanda nacional es de 12, dice Miguel Carrillo, director de programa Precios de Garantía en Segalmex. Imposible, apoyar a industriales de la masa y la tortilla para estabilizar precio de la tortilla.

Al menos 15 millones de toneladas de maíz producidas durante el último año en el país están en manos de especuladores…

De acuerdo con datos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en México se produce un promedio anual de 26 millones de toneladas. En 2019 fueron más de 27 millones. “Y 2020 está siendo muy bueno, vamos a producir más, hasta 28 millones”, señala en entrevista con Crónica Miguel Carrillo, director del Programa Precios de Garantía.

La demanda nacional de maíz para consumo humano es de 12 millones de toneladas al año. ¿Dónde están las otras 15 o 16?

“En manos de los grandes acaparadores: harineras y comercializadoras”, apunta Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, cuyo precio se ha elevado recientemente en todo el país, en perjuicio de las familias, en especial las más pobres.

¿Qué se dice en Segalmex, dedicada a comprar maíz a pequeños productores al precio de garantía de 5 mil 760 pesos la tonelada, y ofrecerlo en las tiendas rurales Diconsa?…

“México es autosuficiente en maíz de consumo humano, porque consumimos alrededor de 12 millones y producimos al menos el doble”, acepta Carrillo Villarreal.

-¿Y dónde están esas millones de toneladas?

-Claro que están, en manos de quienes compraron las cosechas, que son quienes abastecen a la industria tortillera normalmente.

-¿Cómo entendemos entonces que los tortilleros se quejan de falta de maíz y por eso se ha incrementado la tortilla?

-Sí hay maíz, pero su costo se ha elevado mucho. Y la industria tortillera no ha desarrollado mecanismos que le permitan comprar en el momento de cosecha en zonas de producción para garantizar abasto, sino que dependen del abasto semana a semana, que le hacen los comercializadores.

-¿Hay acaparadores y especuladores de maíz en el país?

-Vivimos en una economía de mercado: quien quiere dedicarse a comprar granos, lo puede hacer, y lo puede almacenar y vender, es actividad lícita. No es satanizar.

-Es irreal decir que cualquiera puede dedicarse a comprar y comercializar: sólo unos cuantos, como Maseca y Minsa, tienen dinero, infraestructura y contactos para hacerlo -se le comenta.

-Desconozco cómo funcionan esas empresas, compran grano porque producen harina. Si compran de más o especulan, no lo sé.

Según los tortilleros, el 40 por ciento del gremio compra harina; el otro 60 recurre al maíz.

-Que compren las harineras a 4 mil pesos la tonelada de maíz y vendan la tonelada de harina hasta en 15 mil, ¿es abuso?

-No me corresponde hacer esos calificativos. Sí, el maíz en Sinaloa este año se comercializó de 4 mil 150 pesos la tonelada en adelante.

-¿Por qué compran en 4 mil la tonelada y maíceras como Cargill, Granos de Sinaloa, Gramosa y Cedillo, entre otras, la venden en más de 7 mil?

-Porque a esos 4 mil 150 que vale donde se produce hay que sumarle un flete de más de mil pesos para traerla, por ejemplo, al centro del país, además del almacenamiento y encostalado. Si se compra al menudeo, el precio se incrementa.

-¿Es válido que las alzas se justifiquen en los precios internacionales?

-Somos un país autosuficiente en maíz, y no pretendo defender a los que encarecen los productos, pero los precios internacionales del grano si son determinantes, porque si no se toman en cuenta, los compradores podrían importarlo en lugar de comprarlo aquí.

BOLITA A SE. Tortilleros y molineros han solicitado a Segalmex incorporarlos al programa Precios de Garantía: servir de enlace con productores, para eliminar el intermediarismo y estabilizar el precio de la tortilla.

“Todos los programas tienen una población objetivo, y la nuestra no es el sector de la masa y la tortilla. Entiendo que pasan por un momento difícil, porque quieren conseguir maíz barato y no hay dónde, pero Segalmex no está hecho para eso”.

De los 120 mil tortilleros (sin contar informales) reportados por el INEGI, más del 95 por ciento son micro y pequeños, negocios familiares.

“La sensibilidad sí la tenemos, pero ¿qué podemos hacer? En lo único que podemos contribuir, en parte, porque no es problema que deba resolver Segalmex, es que en caso de tener remanentes, se les pueda vender, pero eso lo sabremos a finales de marzo y principios de abril. El problema está fuera de nuestro ámbito de acción, ellos requieren 3 millones de toneladas, 5 veces más de lo que nosotros acopiamos. Aún si hubiera excedente, no se arregla el asunto de fondo”.

-¿En terreno de quién está resolverlo?

-Lo que han comentado algunos grupos es que se debe platicar con la Secretaría de Economía, para analizar cuestiones de precio, abasto, comercialización, precio de tortilla.

-¿Pueden ustedes incrementar su acopio?

-Nosotros no le ponemos límite al acopio, abrimos nuestras bodegas y recibimos todo lo que nos llevan los pequeños productores, los elegibles, no hay manera de que lo hagamos crecer mágicamente.

-Tendrían que abrir el acopio a productores medianos…

-Eso sería otro programa, hoy no tenemos recursos ni mandato para hacerlo.

Segalmex acopia el maíz entre noviembre y abril. En el ciclo actual, suma ya 600 mil toneladas, del millón estipulado como meta en las reglas de operación. Este año terminará el 3 de abril, para no interferir con tema electoral. Lo recolectado se vende en las 25 mil tiendas rurales de Diconsa, cuya necesidad es de 800 mil toneladas al año. Las familias compran por kilo para hacer masa y tortillas.

El año pasado se acopiaron 750 mil toneladas.

DENUNCIAS Y SUBSIDIOS. -Dicen los tortilleros que en algunos puntos se está vendiendo el maíz a conocidos y amigos, no precisamente a la población objetivo -se cuestiona a Carrillo.

-Hay quien cree que atacando con falsedades de que tenemos un mercado negro, nos van a presionar para que les vendamos maíz. Son ataques sin fundamento.

-¿Se niega por completo algún favoritismo?

-No tengo conocimiento de que haya sucedido, si así fuera intervendremos y sancionaremos al responsable. Si alguien detecta algo así, que denuncie, que diga dónde, cuándo y quién. Nuestros controles en acopio, bodega y manejo de inventarios están hechos para que no suceda.

En tiendas Diconsa se vende el kilo de maíz a 5 pesos, 71 centavos menos del precio pagado al productor, y sin contar aún encostalado, transporte y empaquetado.

-¿Cuál es el costo interno de esos procesos?

-Varía dependiendo de la distancia a la que hay que moverlo, y los almacenes, hay un costo de adquisición y otro de almacenamiento, transporte y envasado, que lo encarece más. Es un producto que se compra y se vende subsidiado para la gente más necesitada.

-¿Representa pérdidas?

-No, es un subsidio calculado, una decisión de política donde el gobierno gasta determinada cantidad en llevar algo a bajo costo a la población. El programa no está para ganar, ni Diconsa. No hacemos negocio.

LOS DATOS

Precio de garantía al productor: 5610 pesos, más 150 como ayuda para el flete.

Demanda de maíz en México: 12 millones para consumo humano, y 32 millones para sector pecuario y otras industrias. Total: 44 millones

