Mike Tyson rechazó una oferta brutal para pelear con Evander Holyfield

El excampeón de peso completo rechazó una gran oferta millonaria para completar la trilogía ante Holyfield.

Evander Holyfield volvió a arremeter contra Mike Tyson, luego de que el excampeón mundial de peso crucero y pesado reveló que Iron Mike rechazó una oferta millonaria para lograr una nueva pelea entre ambos, lo que hubiera sido su tercera.

Según The Real Deal, Mike Tyson rechazó hasta 25 millones de dólares para pactar una tercera pelea, que se hubiese realizado el 29 de mayo en el Hard Rock Stadium del sur de Florida.

“Pensamos que este trato estaba cerrado, pero todo se cayó cuando la gente de Tyson declinó todas las ofertas”, aseguró Kris Lawrence, mánager de Holyfield, en un comunicado distribuido por Swanson Communications y reportado por ESPN.

Desde hace varios meses que se habla de la posibilidad de una nueva pelea entre Holyfield y Tyson, y todo hacía pensar que esto se confirmaría tarde o temprano, pero no fue así y ahora llegó la respuesta de The Real Deal, quien revela detalles de las negociaciones.

“Representantes de Evander Holyfield expresaron su frustración por el rechazo de los representantes de Mike Tyson a una garantía de 25 millones de dólares del equipo de Holyfield para participar en Tyson vs Holyfield 3 en el Hard Rock Stadium para conmemorar el fin de semana del Memorial Day”, asegura Kris Lawrence en el comunicado.

¿Qué hará Mike Tyson tras revelación de Holyfield?

Mike Tyson habló hace algunos días y aseguró que volverá al ring para finales de mayo, tras el combate que protagonizó ante Roy Jones el pasado 28 de noviembre de 2020.

Sin embargo, Iron Mike informó que no trabajaría más con la empresa Triller, con la que se asoció para organizar la exhibición ante Jones. Su nueva pelea llegará de la mano de la compañía Legends Only League, aunque de momento no hay más información para su vuelta al ring.

