Artur Beterbiev, con la expectativa de pelear con Canelo Álvarez

Marca

El ruso defiende los títulos semipesados del CMB y FIB.

Un nuevo retador se hace presente para el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Se trata del ruso campeón del mundo de peso semipesado, Artur Beterbiev, quien “con mucho gusto” subiría al ring con el boxeador azteca.

“Si mañana recibiéramos una llamada de ellos, no sería necesaria una reunión. Canelo es un boxeador genial, me gusta. No será un obstáculo entrar al ring con él, si hay una oferta. Con mucho gusto pelearía”, declaró a los medios.

El ruso de 36 años, invicto hasta el momento, consiguió otra defensa de sus cinturones del CMB y de la FIB de peso semipesado (175 libras) ante Adam Deines y a pesar de expresarse inconforme con su rendimiento, envió la invitación a Saúl Álvarez.

Por su parte, su entrenador, Marc Ramsey, declaró que aunque el equipo de Canelo no se ha comunicado con ellos, la expectativa se mantiene y esperan “cerca del teléfono”.

La única respuesta que se ha tenido, fue de parte de Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez, quien aseguró que “en esa división es dar muchas ventajas, por ahora estamos enfocados en ganar los títulos de las 168 (libras)”.

Comentarios