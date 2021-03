Gira de Anaya es insulting and unacceptable

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Ricardo Anaya Cortés vino a Chihuahua a cajetearla.

El excandidato presidencial del PAN reapareció por estas tierras tras dos años y medio después de la zapatiza que le acomodaron en las urnas.

Como son tiempos electorales donde lo que sobra son espacios mediáticos para dar voz a personajes de la vida pública, el queretano ´gandalla´ de la presidencial panista de 2018 y que a la postre facilitó a López Obrador aplastarlo con una diferencia de 18 millones de votos, recorre el país con la intención de secuestrar, otra vez, la candidatura de 2024.

Durante su estancia de día y medio por la entidad, el también exdirigente de Acción Nacional, sostuvo una reunión privada, privilegiada, con el YSQ de Chihuahua. Por la tarde del primer día se trasladó a ciudad Juárez, para reunirse con la candidata del PAN al gobierno del estado y grabar unos promocionales en la frontera.

Amén de la reunión con el gobernador, de la que todavía muchos se preguntan qué beneficio trajo para la población, Ricardo aprovechó el “susto” de haberse salido de la carretera en el tramo V. Ahumada-Juárez, provocado por los fuertes vientos y tolvaneras que han azotado al estado, para sacarle raja política.

En el video, Anaya se presentó como un “guerrero” al que no lo detiene ni las inclemencias del tiempo, cuando en realidad puso en peligro la vida propia y la de sus acompañantes.

El exdiputado federal ignoró las advertencias de las autoridades de evitar transitar por las carreteras en temporada de vientos que superan los 100 km/hora, particularmente el tramo mencionado.

Además de su irresponsabilidad, Ricardo Anaya ofendió la memoria de decenas de pasajeros y automovilistas que han perdido la vida en esa ruta de la panamericana, debido a la virulencia de los vientos. Las cruces apostadas en el trayecto son un recordatorio de eso.

Ciudad Juárez fue el otro escenario que el político usó para treparse a los titulares mediáticos y atraer la atención del presidente de la república. En el video grabado en el lado sur del Bravo, Ricardo recrimina el cierre de la frontera México-EU, la que, según él, debería abrirse para reactivar el comercio en la zona.

Lo que ignora, o no quiere reconocer el panista, es que los casos de contagios y decesos, si bien han disminuido, oficialmente, todavía representan una amenaza de reactivación de contagios. Incluso, el avance de inoculación de la población del otro lado del Bravo es abismal con respecto al lado sur hasta el Suchiate.

No se trata de restringir su libertad de tránsito ni censurar la libertad de expresión; es más, hasta razón tiene en cuanto a ciertos señalamientos que hace sobre la pésima gestión de la 4T y de AMLO, el problema es que no dice nada diferente a lo que ya sabemos.

Peor aún, el mensaje que envía Anaya con su precampaña, tal y como lo hiciera Andrés Manuel durante 12 años, es que no respeta a la autoridad electoral, ni a las instituciones democráticas y ofende la memoria histórica de chihuahuenses y mexicanos.

Para colmo de males, Anaya Cortés aprovechó su gira proselitista para apoyar la candidatura de Maru Campos, que ciertamente ha convocado a favor de su proyectos a liderazgos empresariales, sociales y políticos, pero ¿Ricardo realmente le suma votos a la chica poderosa?. Seamos serios.

Tan desafortunada fue la presencia de Ricardo Anaya en Chihuahua, que dio pie a que lo destrozarán en las redes sociales con los implacables memes. Doy testimonio que propios y extraños, es decir, azules, guindas y descoloridos, en un hecho inédito, coincidieron en desaprobar el proselitismo adelantado y los clichés mediáticos del otrora ´chico maravilla´.

CRE que Ricardo, “Richy”, “Ricky”, “pollito”, ni por causalidad será presidente de México, porque esa película de horror que promociona ya la hemos visto varias veces, y de la nueva versión todavía nos quedan 3 años y medio de cinta.

Si en verdad este “muñeco” ama este país y le interesa ser agente de cambio, mejor pugne porque los hijos de la tiznada que se agandallaron este año, como él en 2018 la candidatura presidencial, los primeros lugares de las listas para diputados plurinominales federales y locales.

Sería generoso y digno de su parte demostrar con hechos que entiende, comprende y practica los postulados humanistas y la filosofía de los fundadores del PAN, darle sentido a la máxima de que al partido no se llega para obtener algo.

Pero, para decepción de los chihuahuenses y desgracia de los mexicanos, los dirigentes de su partido y la pandilla de oligarcas enquistados en las cúpulas, aseguraron para sí, para sus cónyuges, familiares y allegados, tres años de jugosas becas con cargo a los contribuyentes.

Es por culpa de políticos como Anaya Cortés y de la oposición (PAN, PRI y PRD), que no se restituya la ética política ni se abone a la credibilidad legislativa.

Estas son razones de pesos por las que AMLO, MORENA y su 4T, muy probablemente continúen destrozando a México por tres años más.

Es cuanto.

Comentarios