Grindr: Candidato de San Luis Potosí hace campaña en app de encuentros gay

Fabián Vázquez

SDP noticas

Para poder hacer campaña electoral en la aplicación de Grindr, Tekmol se anuncia como ‘activo’ y ‘entrón’.

José Luis Romero Calzada, mejor conocido como Tekmol, es un candidato del partido Redes Sociales Progresistas al Gobierno de San Luis Potosí para las elecciones de este 2021.

A diferencia de otros candidatos, Tekmol utiliza la aplicación de Grindr para hacer campaña electoral. En la app, dirigida a la población homosexual, el político contacta a los usuarios para pedirles su voto.

Las personas que han sido contactadas por Tekmol, aseguran que en su descripción de perfil, el candidato señala que es ‘activo’ y ‘entrón’. En Twitter, uno de los usuarios compartió una captura de pantalla con el mensaje que recibió por parte del político.

En el mensaje, pide a las personas que no voten por los otros candidatos ya que asegura, se oponen al matrimonio igualitario. “Vota por mi, no votes por Pedroza o Nava, ellos no quieren que ustedes se casen”, se puede leer en la publicación.

Aunque Tekmol utiliza Grindr para hacer campaña, él no es gay; incluso tiene esposa, aunque su relación ha causado conflictos dentro del partido Redes Sociales Progresistas.

Esta no es la primera vez que Tekmol destaca por sus excéntricas formas de hacer campaña, en 2018, el candidato potosino publicó en sus redes sociales un video donde aparece bailando con un burro para promover su postulación a diputado federal.

Sin embargo, a pesar de sus divertidas campañas, Tekmol enfrenta acusaciones por huachicoleo, ya que en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación en su contra por robo de combustible.

De acuerdo con el Gobierno Federal, José Luis Romero Calzada, fue acusado de utilizar las empresas ‘La Morena’, ‘Grupo Gasolinero RomCal’ y ‘Tekmol de México’ para vender y traficar combustible robado. Cabe señalar que las tres compañías son de su propiedad.

