Celebra Municipio audiencia pública sobre el predio Piedras Amarillas

Las autoridades de la administración municipal y el Ayuntamiento de Chihuahua celebraron hoy la Audiencia Pública para escuchar a los representantes de los colectivos ciudadanos y comités de vecinos para conocer la situación jurídica y urbanística del predio conocido como Piedras Amarillas en la zona de El Reliz.

Dicho predio se ubica entre las calles Hacienda de Los Morales entre los fraccionamientos Pedregal del Valle y Pedregal del Ángel.

La audiencia se celebró vía zoom y se transmitió a través de Facebook bajo un Orden del Día que leyó el Subsecretario del Ayuntamiento, Oscar González Luna, quien recordó que la audiencia pública es un instrumento del Reglamento de Participación Ciudadana y de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Chihuahua.

El titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, Gabriel Valdéz Juárez, informó que hasta el año 2014 se llevó a cabo la quinta actualización del predio cuyo propietario es el Grupo Valles a fin de que les aprobaran esos terrenos para área de equipamiento para la ciudad.

A la audiencia asistieron: Amín Anchondo Álvarez síndico, Carlos Hernández Velazco director del IMPLAN; Gabriel Martín Valdéz Juárez director de Desarrollo Urbano y Ecología; Claudia Alejandra Alarcón Acosta subdirectora de Ecología; Paloma de Jesús Aguirre Serna coordinadora de Participación Ciudadana; el regidor presidente de la Comisión de Ecología Juan Pablo Ríos Prieto; Mónica Borruel regidora secretaria de la Comisión de Ecología; la regidora Adriana Diaz Negrete presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano; la regidora Aracely Rocha Acosta Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano; los regidores vocales de la Comisión de Desarrollo Urbano; Javier Sánchez Herrera; Germán Ávila Hernández y Rubén Eduardo Castañeda Mora.

Se tuvo la participación del C. Bruno Sáenz Islas representante del Colectivo Salvemos las Piedras Amarillas; C. Javier García del Comité de Vecinos del Pedregal del Valle; C. Jorge Ortiz representante del Comité de Vecinos del Pedregal San Ángel; Luis Andrés Rivera representante del Colectivo Salvemos los Cerros; C. Sara Arroyo representante del Colectivo Free Days for Future Chihuahua; C Valeria Villalobos representante de la Organización Pública; Lic. Reginaldo Arreola Martínez representante de la Inmobiliaria Tomás Valles S.A de C.V; Pedro Luis Uranga Rohana Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral.

La coordinadora de Participación Ciudadana Paloma Aguirre Serna dio la bienvenida y agradeció la presencia de los representantes ciudadanos.

Explicó que se haría uso del mecanismo de participación ciudadana, y refirió que esta la segunda ocasión que se celebra una Audiencia Pública.

Estos mecanismos los lleva a cabo la autoridad municipal en conjunto con la ciudadanía como una oportunidad para llevar a cabo el diálogo sobre asuntos de interés ciudadano.

La regidora presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Adriana Diaz Negrete dijo que tanto la comisión como la administración municipal están abiertos para atender el diálogo con los ciudadanos para comentar los temas de interés.

Comentarios