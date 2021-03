AMLO justifica crédito de 150 mdp de Bancomext a Epigmenio Ibarra

La Crónica de hoy

Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión de Epigmenio Ibarra, a través de un fideicomiso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que puede ser cierto que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) haya otorgado crédito a su camarógrafo personal, Epigmenio Ibarra; sin embargo, lo justificó, tal y como ha hecho con todos sus allegados, que “es un periodista honesto y no chayotero”.

Interrogado sobre la información publicada en el portal Latinus, en el que se revela que Epigmenio Ibarra recibió un préstamo de 150 millones de pesos del Bancomext a mediados del 2020, el mandatario se limitó a decir que “puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la compañía de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones”, dijo.

La información del portal Latinus refiere que Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión de Epigmenio Ibarra, a través de un fideicomiso (uno de los ya desaparecidos), y a pesar de que López Obrador advirtió que no habría rescate a empresarios.

Al respecto, el mandatario subrayó que “Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno”, por lo que aseguró que esta situación “seguramente” tiene molestos a los de la mafia del poder.

“Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio X. González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomext, y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso”, señaló.

