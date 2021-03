¡Messi estaría buscando casa en París! Barcelona tiembla

Mediotiempo

Cuando todo parecía que con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona y los rumores de la llegada de Sergio Agüero al club, la permanencia de Lionel Messi estaba asegurada, desde España han encendido de nuevo las alertas en los aficionados Blaugranas.

Y es que según el periodista, Eduardo Inda, de El Chiringuito de Jugones, popular programa de TV, el argentino estaría ya buscando casa en París, dando por hecho que se irá la próxima temporada al PSG.

“Messi está sondeando el mercado inmobiliario, y no es precisamente el de Barcelona. Está sondeando, viendo pisos y viviendas en París”, contó Inda.

Incluso reveló que ya recibe ayuda de Neymar, ya que la.mayoría de los futbolistas del París Saint Germain, viven en 2 zonas diferentes, pero todos muy cercanos con los otros, menos 2: el brasileño y Kylian Mbappé.

Esta información ha hecho que las imágenes posteadas recientemente por Ney y Mbappé a lado de Messi, cobren mayor peso, aumentando así las versiones de que Leo llegará a Francia en verano.

Messi ha dicho que no tiene tomada una decisión y lo hará hasta el Final de la campaña, donde el

Barça ya ha sido eliminado de la UEFA Champions League, pero está a tiro de piedra del Atlético de Madrid en LaLiga e instalado en la Final de Copa del Rey.

