Advierten que Pemex vive su peor momento y está en quiebra

Si la petrolera continúa con las mismas prácticas de refinación y exploración, calculan que dejará de existir en diez años.

Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó al 83° aniversario de la Expropiación Petrolera en su peor momento, debido a que su nivel de endeudamiento ya superó a la empresa, a lo que se agrega, que sigue manteniendo un esquema de negocios que ya no es rentable actualmente, alertaron analistas consultados por 24 HORAS.

Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, consideró a la situación de Pemex como crítica, ya que su nivel de deuda, que asciende a los cuatro billones de pesos, tardará en pagarse en no menos cinco años si conserva el mismo esquema de trabajo.

“Pemex llega a sus 83 años en una situación crítica, en el peor momento de su historia posiblemente, con una deuda que tardaría quizás cinco años en pagar sin acortar nada… lo que ha hecho ha tenido resultados muy bajos, que dejan a deber, porque es muy poco lo que ha reincorporado de reservas y por toda la cantidad de dinero que se le está metiendo”, opinó.

Agregó que la empresa genera menos valores cada año, por lo que debe de replantearse cuál está siendo su rol.

Expresó que la paraestatal trabaja bajo un esquema antiguo donde busca abarcar todas las áreas posibles, no obstante, dicha estrategia ya no funciona porque debería fijar sus esfuerzos a negocios que le sean redituables.

Además, prevé que Pemex genere riesgos en las finanzas públicas a largo plazo, debido a que los capitales destinados a la paraestatal podrían afectar los activos gubernamentales para el año 2030, por lo que destacó que “es una bomba de tiempo”.

“Llega en un punto crítico donde está generando menos valor cada año y en donde no solo eso, si no que además está generando pasivos a largo plazo”, afirmó.

Por su parte, Rosanety Barrios, analista del sector energético, coincidió con Sánchez en cuanto a que la empresa se encuentra en su peor momento, debido a que su esquema de negocios corresponde al siglo pasado y no ha logrado actualizarse.

“El problema es que no hay forma de que deje de seguir perdiendo dinero… Sí, sin duda, este es el peor momento de Pemex. Nunca antes se había declarado en quiebra, bueno, no lo ha declarado formalmente, pero nunca antes había salido a decir -yo ya no puedo pagar, ahora tiene que pagar el Gobierno”, afirmó.

Agregó que en 10 años Pemex podría dejar de existir si continúa con sus mismas prácticas, ya que se encuentra produciendo y explotando en las mismas zonas de siempre y no se ha preocupado por buscar nuevos esquemas que le permitan mejorar sus finanzas, a lo que se agrega que impacta a las finanzas públicas del país.

“Es momento de que Pemex se concentre en lo que necesita. No tiene dinero ni tiempo suficiente y tiene exceso de personal, como para mantener las cosas como están… Se supone que tenemos a Pemex para maximizar ciertos recursos y eso no se está cumpliendo”

Paul Alejandro Sánchez, analista energético

“El problema es la estrategia de negocio, porque la empresa no genera, y no genera porque todo el esquema de negocios está mal… La empresa no debe refinar, es donde más dinero pierde”

Rosanety Barrios, analista del sector energético

TRANSPARENTARÁ SUS ADEUDOS A PROVEEDORES

A partir de marzo, Pemex hará pública su información de pagos y adeudos con sus proveedores y contratistas a través de la publicación de reportes mensuales, que estarán disponibles en su página de Internet para su consulta pública, aseguró la paraestatal.

Informó que dicha acción será realizada en el marco de los compromisos establecidos al acuerdo de colaboración entre Pemex y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros A.C. (AMESPAC).

Agregó que los compromisos concertados en las mesas de trabajo, del acuerdo entre ambas instituciones, están orientados a transparentar y calendarizar la información de Pemex, lo que refrendará su colaboración institucional.

Señaló que será desarrollada una estrategia financiera destinada a calendarizar el pago de la deuda registrada con sus proveedores y contratistas. Añadió que se compromete a hacer un esfuerzo para garantizar el flujo de sus recursos financieros y así pagar tales adeudos entre los meses de febrero y abril de 2021.

Se comprometió a que todas las empresas que le prestan sus servicios y ofertan sus bienes tengan acceso al esquema de pagos de sus Cadenas Productivas a través de la Plataforma de Nacional Financiera.

