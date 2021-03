Pide Congreso al Gobierno Federal evitar el desabasto de medicamentos

Inscribirán leyenda en honor a trabajadores y trabajadoras de la salud en Muro de Honor del Congreso

Diputados y diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron inscribir con letras doradas la leyenda “En honor a las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Estado, por su heroísmo”, en el muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Dicho acto se realizará en Sesión Solemne, en día y hora que habrán de determinarse para tal efecto.

El dictamen aprobado por unanimidad de votos, fue presentado por la diputada Rocio Sarmiento Rufino, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien expuso que, ante la declaración de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la llegada del COVID-19, el sector salud ha sido el más sacudido, en el sentido de que es ahí en donde se trata a todas las personas enfermas por dicho virus, desde el inicio de la enfermedad, hasta la recuperación, o el lamentable deceso.

Refirió que el personal de salud, son todas las personas involucradas en dicha actividad, por ejemplo, quienes proporcionan los servicios médicos, enfermeras, parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, de laboratorio, gabinete, farmacéuticos, auxiliares; incluso a quienes dirigen y organizan el funcionamiento del sistema, como gerentes, administradores o directivos.

El trabajo de este personal en la materia, es más que la atención directa a las personas enfermas de COVID-19, sus tareas también consisten en cuidar la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción; además, realizan actividades como identificar casos, buscan sus contactos, toman y analizan pruebas diagnósticas, entre otras actividades adicionales a su trabajo diario, tanto en clínicas y hospitales como en la comunidad; agregó la Legisladora.

Ante la situación mundial que se torna en muchas ocasiones caótica, se reconoce y se debe continuar enalteciendo el gran trabajo que desempeñan quienes conforman el sector salud, pero especialmente, a aquellas que se encuentran en la línea de combate enfrentándose contra el coronavirus SARS-CoV-2, quienes a pesar del temor y del propio riesgo, les toca encarar esta lucha, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias; continuó Sarmiento Rufino.

Añadió que, aunado a lo anterior, el personal médico debe enfrentarse a un sin número de desafíos, como el exponerse a condiciones extremas para desempeñar su trabajo, a mayores riesgos de infección, largas jornadas laborales, en muchos de los casos sin el equipo apropiado y enfrentando temor, cansancio, falta de espacios, incertidumbre, dilemas éticos e increíblemente, hasta manifestaciones de violencia física y psicológica en contra de su persona.

Por todo lo anterior, es preciso reconocer a todo el personal médico, de enfermería, y demás integrantes de la salud, que día a día se han convertido en héroes y heroínas, por su atención y lucha contra esta peligrosa y contagiosa enfermedad, el COVID-19, que vino a cambiar por completo al mundo.

Pide Congreso al Gobierno Federal evitar el desabasto de medicamentos

Diputados y diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron de manera urgente, la iniciativa presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, mediante la cual se exhortó al Gobierno Federal, para que se corrija la estrategia de compra y distribución de medicamentos, para evitar el desabasto de los mismos en el País.

Su iniciativa la sustento al señalar que las estrategias que se han tomado de manera improvisada y sobre la marcha para tratar de corregir el desabasto de medicamentos, no han resuelto el grave problema que continúa afectando a miles de pacientes.

“Las decisiones de política pública que se han tomado en los últimos años han tenido repercusiones directas en la vida y en el acceso a la salud de miles de personas”, mencionó la Legisladora.

Además de acuerdo a sus argumentos, un estudio realizado por el colectivo “Cero Desabasto”, formado por diversas organizaciones civiles, señala que las denuncias por la falta de medicamentos en México han ido en aumento, pues solamente en el año 2020 fueron registrados 2 mil 556 reportes de escasez en las principales instituciones de salud de todo el País, 117% más que los registrados en 2019 que sumaron mil 175 reportes.

Agregó que el problema del desabasto inició cuando en el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, establecieron una supuesta estrategia en la cual, las compras públicas pasaron a responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), facultándola como la única autoridad competente para realizar compras consolidadas, lo que implicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no pudiera obtener los medicamentos que requiere para sus derechohabientes.

Relató que “de acuerdo a notas de diferentes medios de comunicación, se señala que el IMSS concentra la mayor cantidad de denuncias por falta de medicinas, de febrero de 2019 a la fecha con 1,835 casos (49%), en tanto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acumula el 33% de las denuncias, y el Instituto de Salud para el bienestar el 11%. En tanto, los servicios estatales de salud, en conjunto con los institutos nacionales de especialidad, aglomeran el 7% de las denuncias”.

“Del total de reportes, 3.4 por ciento corresponden a Chihuahua, es decir, 68 denuncias de familiares y personal médico que reportaron la falta de medicamentos en clínicas y hospitales del estado. La Ciudad de México toma el primer lugar de la lista con 26.8% del total de casos reportados durante el cuatrimestre, seguido del Estado de México con el 11.3% de los reportes”.

La falta de medicamentos oncológicos afecta y sigue dañando a miles de niños que sufren de cáncer en todo México.

Es dado a lo antes expuesto, la urgencia de hacer el llamado a la autoridad referida, con la finalidad de que se realicen políticas integrales que aseguren la competencia y el buen funcionamiento de los procesos en la adquisición de medicamentos, pues los cambios en el sistema de compras, los desafíos regulatorios y la falta de una visión estratégica alrededor del sector farmacéutico han provocado el desabasto de medicamentos, afectando a miles de familias en el País, finalizó Terrazas Muñoz.

Piden al Congreso de la Unión aplazar la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis

En Sesión del Congreso de Chihuahua, diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, exhortaron al Congreso de la Unión, a fin de que se aplace la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como la reforma y adición de diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de que se lleve a cabo de manera previa, un estudio de las consecuencias que traerían dichas acciones.

La propuesta aprobada por mayoría de votos, fue presentada por el diputado del PAN, Jesús Villarreal Macías, quien enfatizó que es prioritario el realizar el estudio referido, en relación al exponencial aumento de los índices delictivos provocados por el consumo de cannabis.

Relató que en sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Dicha reforma implica elegir el consumo libre y autónomamente como vivir su vida, sin que sean objeto de ser criminalizados, además de despenalizar la posesión de hasta 28 gramos de cannabis para consumo personal y autoriza el cultivo de hasta 6 plantas en casa para autoconsumo o hasta ocho cuando en la vivienda resida más de un consumidor, agregó Villarreal.

En cuanto a sanciones, se limitan a administrativas en caso de ausencia de permisos y licencias, cuando la posesión simple sea de más de 28 gramos y hasta 200 gramos; así como la posesión sin autorización de cantidades entre 200 y 5 kilogramos con 600 gramos; continuó.

“Es falsa la teoría de que la expedición de la Ley y la reforma y adición de las demás traerá, en automático, que bajen los índices de violencia”, agregó.

Dentro de sus argumentos, citó el documento: “Un examen de la relación entre el consumo de sustancias y la comisión de delitos en México”, del que resaltó lo siguiente:

“…En el año 2005, 32.1% de una muestra de reclusos en 21 cárceles del Distrito Federal y del Estado de México reportó haber consumido alguna sustancia legal o ilegal, es decir, alcohol o droga (marihuana, inhalantes, cocaína, crack, pastillas, solventes, morfina, heroína, etc.), durante las seis horas previas a cometer el o los delitos por los que se encontraban presos. En 2006 y 2007, se encontró en el Distrito Federal un consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas en 8837 autopsias realizadas; una cifra impresionante y sobre la cual también comentan las autoridades locales que las muertes violentas han estado aumentando….”.

“…Las cifras y testimonios anteriores son evidencia clara de que enfrentamos un problema compartido de consumo de sustancias y comisión de delitos, y por tanto un problema compartido de seguridad y salud públicas…”.

Lo anterior, de acuerdo a su perspectiva, “con el fin de evidenciar que el consumo de drogas tiene que ver con la comisión de delitos y los índices de violencia”.

Para finalizar, externó: “No cabe duda que por meros intereses económicos y recaudatorios, la nueva legislación y demás reformas y adiciones, dañará la salud humana, aumentará la violencia contra las mujeres, la convivencia social y el porvenir de muchas niñas, niños, adolescentes y sus familias. Se pretende hacer de México un país productor de drogas”.

Presenta Comisión Especial informe sobre las actividades realizadas por la Administración Pública Estatal

La diputada Marisela Terrazas Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo, presentó en Sesión virtual, en cumplimiento con lo estipulado en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el informe con las conclusiones en relación al estado que guarda la Administración Pública Estatal, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

Señaló que el contenido del compendio surge, luego de citar a los secretarios estatales de: Educación y Deporte, Desarrollo Social, Hacienda, Salud y Seguridad Pública, con la finalidad de que explicaran sobre el contenido en el Cuarto Informe de Gobierno del Estado, de acuerdo a cada dependencia que encabezan.

En este sentido, se realizó el ejercicio referido bajo un esquema de protocolo participativo y democrático, en el que diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, fueron partícipes, al tener la oportunidad de preguntar, escuchar y analizar, sobre la información emitida por los funcionarios estatales, concluyó la Legisladora.

Posterior a la lectura del documento por parte de Terrazas Muñoz, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, dentro de la Sesión Ordinaria realizada a través de acceso remoto, hicieron uso de la palabra para emitir los diferentes posicionamientos, respecto al tema.

