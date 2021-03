Zidane pierde la paciencia con Hazard, lesionado otra vez: “Algo está pasando”

ESPN

Zinedine Zidane admitió que “algo está pasando” con Eden Hazard después de conocer que el belga se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta debido a una nueva lesión muscular.

El internacional belga reapareció el pasado sábado durante la victoria ante el Elche tras superar una lesión que le había tenido fuera de los terrenos de juego desde el pasado mes de enero.

Hazard jugó los últimos minutos del partido sin aparentes problemas pero el lunes saltaron las alarmas tras conocerse que no estaba en la sesión de entrenamiento previa al decisivo encuentro de Champions ante el Atalanta.

Zidane confirmó las malas noticias en una conferencia de prensa en la que dejó varios mensajes inciertos. “No va a estar en condiciones de estar con nosotros. No te puedo decir más. Son cosas que no te puedo explicar. De momento no puede estar para mañana. Espero, porque soy siempre positivo, que sea poca cosa”, dijo Zidane en la conferencia de prensa.

“De todas formas algo está pasando. Es un jugador que nunca se ha lesionado, o pocas veces. Es algo nuevo para él. No te puedo explicar más. Estamos con él y queremos que esté bien. Le queremos ayudar. Espero que en breve esté con nosotros”.

El Real Madrid anunció poco después que sufre una lesión muscular en el psoas de su pierna derecha.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión múscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución”, anunció el club en su página web.

Se trata de la lesión número 11 de Hazard desde que llegó hace año y medio al Madrid. Por eso Zidane, una vez más, volvió a pedir calma a la afición pero añadió que no sabe si la mejor versión del belga llegará ya sin él en el banquillo.

“Que esperen. Nuestra afición tiene que esperar. Sabemos el jugador que es. Y queremos ver a Hazard jugar. Claro, como el club, como los jugadores, como el staff. En este momento no se puede. Vamos a tener paciencia y a esperar”, apunto Zidane.

“Queremos ayudar a Edén y lo haremos. No sé si va a ser conmigo, porque tiene un contrato largo, pero quiero ver a Hazard cómo es como jugador. Y esto va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Ahora hay que tener paciencia”.

Para el partido contra el Atalanta, que Zidane describió como una “final”, el técnico tampoco podrá contar con Casemiro, sancionado. El entrenador no quiso dar pistas sobre su sustituto y declaró que todos lo pueden hacer bien.

“Mañana verán cómo vamos a jugar. Otros jugadores lo harán bien porque Casemiro no puede estar. Hay otros jugadores y lo vamos a administrar para hacer un gran partido”.

Por último, Zidane alabó públicamente a un Rodrygo Goes al que calificó como “jugador de presente y futuro” pero fue algo más tibio con el rendimiento de Marco Asensio, que no fue incluido por Luis Enrique en la lista de España para los compromisos contra Grecia, Georgia y Kosovo.

“Le vamos a pedir que meta más goles y esto va a llegar con el tiempo”, finalizó el francés sobre el futbolista mallorquín.

Comentarios