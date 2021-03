Participa en la Convocatoria Pública para elegir a la Comisión de Selección para designar al Comité de Participación Ciudadana

La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Chihuahua, te invita a participar en la Convocatoria Pública para elegir a las personas que integrarán la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.



Lo anterior con fundamento en el Artículo 18, fracción I, Inciso a), de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua y en la Base Séptima de la convocatoria antes mencionada; esta, va dirigida a las instituciones de educación superior y de investigación, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializada en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Las y los candidatos para integrar la Comisión de Selección, deberán reunir los requisitos:

-Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos.

-Tener, al menos, 25 años de edad al día de la designación.

-Tener título profesional de nivel de licenciatura.

-Contar con conocimientos en materia de fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

-Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.

-No haberse postulado a algún cargo de elección popular en los dos años anteriores a la designación.

-No haber sido titular de la presidencia o secretaría de algún partido político estatal o nacional en los dos años previos a la designación.

-Presentar su declaración de intereses, previa a su nombramiento.

-No ser ministro de culto religioso.

-No ser servidora o servidor público de alguna dependencia Federal, Estatal o Municipal, con excepción del ejercicio docente en instituciones de educación pública.

De acuerdo a esta convocatoria, el cierre de información remitida a la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo, deberá ser enviada a más tardar el día 09 de abril del 2021, con los documentos requeridos para el proceso de evaluación, misma que iniciará a más tardar el 14 de abril, mientras que la etapa de entrevistas personales que podrán ser vía remota y/o virtual, concluirá el 20 de abril del presente año.

El listado de los posibles seleccionados, se remitirá a más tardar el día 23 de abril del 2021 a la presidencia de la Mesa Directiva, para que este punto se enliste en el Orden del Día de la sesión en que habrá de llevarse a cabo la designación de las nueve personas que integrarán la Comisión de Selección, mediante el voto de cuando menos, las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

