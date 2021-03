¡Chihuahua se volverá a pintar de Azul! Marko Cortés

Se registra Maru Campos como candidata de Acción Nacional a la gubernatura

Chihuahua, Chih.- “!Hemos venido a registrar el PAN y el PRD a una gran mujer a una gran amiga a una luchadora que no se dobla, que no se vence, que es perseverante y que está echada para adelante con todo, a Maru Campos de quien no tengo duda que será la próxima gobernadora de Chihuahua¡” Señaló el presidente nacional de Acción Nacional Marko Cortés.

Lo anterior fue dicho luego del registro ante el IEE de María Eugenia Campos Galván como candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua.

El líder nacional del PAN se dijo feliz de que Acción Nacional y el Partido de la Revolución democrática postularan a la mejor candidata, con el mejor equipo y con resultados que le avalaron como una de las mejores evaluadas del país.

“Hoy podemos decir que has cosechado parte del esfuerzo y de tus resultados Maru Campos está evaluada como una de las mejores alcaldesas de todo México el PAN y el PRD ha propuesto a la mejor candidata, estoy convencido de que vamos a ganar porque tenemos al mejor equipo, con esa convicción estamos aquí(…) Chihuahua va a seguir siendo azul” dijo en el mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.

Marko Cortés agradeció a Rocío Reza del PAN estatal y al dirigente local del PRD por cerrar filas con el mejor proyecto para el estado de Chihuahua.

Por su parte Rocío Reza Gallegos, indicó que Acción Nacional se declara listo para obtener el triunfo en Chihuahua y darle a sus ciudadanos un presente y un futuro de desarrollo y oportunidades en un proyecto que encabezará a nivel estatal Maru Campos.

“Acción Nacional está listo para las campañas, estamos listos con Maru, con Marco Bonilla en la capital, con González Mocken en Juárez, con nuestros candidatos en los 67 municipios. No permitiremos que llegue el mal gobierno a nuestro estado, vamos a tener mayoría en el congreso local, vamos a ganar los distritos federales para arrebatar a Morena el Congreso; el PAN con Maru Campos va a ganar la gubernatura de Chihuahua” finalizó Reza Gallegos.

