Diego Fernández de Cevallos: AMLO no es un presidente, es un cobarde

Berenice Santos

SDP noticias

Diego Fernández de Cevallos acusó al presidente AMLO de ser un cobarde, sinvergüenza y delincuente; dice que no lo odia, sólo lo desprecia .

Tras aparecer en redes sociales, Diego Fernández de Cevallos, mejor conocido como “El Jefe Diego”, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser un cobarde, por proyectar un video en una conferencia mañanera de un debate con él del año 2000.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Diego Fernández de Cevallos expresó que el presidente AMLO es una persona deshonesta, sinvergüenza y un delincuente. También aclaró que no odia al mandatario, sólo lo desprecia “por el inmenso daño que le hace a México”.

“Y cuando le digo todo esto, dice ’aquí les dejo un video de hace 20 años´ ¡valiente pajarraco! Ese no es un presidente, es un cobarde. Se lo he dicho de frente y mientras me dure la vida se lo voy a seguir diciendo ¿A qué precio? El que sea”

Diego Fernández de Cevallos, de trayectoria panista y candidato a la presidencia en 1994, acusó al presidente AMLO de ser de ser deshonesto porque miente diaria en sus conferencias mañaneras. Además, dijo que es un sinvergüenza porque decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco con una simulación de consulta pública.

El político mexicano dijo que le interesa convocar a hombres y mujeres, porque el país se está “despedazando”, porque México necesita ser un país de instituciones y de leyes, donde no gobierne un “patán”, en referencia a AMLO.

“Necesitamos que cambie la mentalidad de la gente para que todos busquemos de una vez por todas hacer un México de instituciones y de leyes donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, un hombre como este que todos los días vive de la estafa y la mentira”

En la conferencia mañanera del 5 de marzo, un reportero le preguntó al presidente si creía que Salinas de Gortari estaba detrás de la reaparición de Diego Fernández de Cevallos, quien frecuentemente acusa al mandatario de corrupción. “Eso sí calienta”, respondió el presidente.

Ante ello, el presidente AMLO proyecto el video completo de un debate que tuvo con Diego Fernández de Cevallos en el año 2000, cuando contendía para ser jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

