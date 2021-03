Prensa argentina señala a Roger Martínez como opción para Boca Juniors

ESPN

El club Xeneize pretende una cesión por seis meses, sin embargo, el equipo azulcrema no parece dispuesto a dejarlo ir en dichas condiciones

El delantero del América Roger Martinez se encuentra en la órbita de Boca Juniors, debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que Eduardo Salvio sufrió hace pocas semanas durante el partido ante Sarmiento de Junín, informó prensa argentina.

De acuerdo con Clarín Deportes, el club Xeneize cuenta con aval de la Asociación del Futbol Argentino para contratar a un futbolista, a pesar de que el mercado se encuentra cerrado, debido a la lesión de Salvio, que lo mantendrá alejado de las canchas por un lapso aproximado de seis meses, sin embargo, la gestión no será sencilla debido a la situación del atacante, cuyo deseo era partir al futbol europeo en la pasada ventana invernal.

“Estoy en un club en donde todos los futbolistas deben de estar contentos y yo siempre lo he estado. Se han dicho muchas cosas que no eran ciertas porque yo nunca dije que estaba mal aquí o que me quería ir, mi pensamiento siempre ha estado en América, el club más grande México”, señaló Martínez durante una rueda de prensa celebrada en semanas anteriores.

A pesar de lo anterior, el club argentino pretende utilizar su renombre como arma de seducción e incorporar como cedido por seis meses al colombiano, cuyo fichaje con América costó 8.5 millones de dólares y su salida del club está tasada en 10mdd.

En el Guard1anes 2021, Roger Martínez ha participado en nueve duelos con el club, aunque sólo dos como titular, suma un total de 815 minutos y ha marcado en par de ocasiones.

