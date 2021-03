Entrevista de Meghan y Harry acelera la separación de Australia de la monarquía

Quién

Miriam Jiménez

Tras la entrevista que dieron Meghan y Harry a Oprah Winfrey, el corte de lazos entre Australia y la monarquía se podría acelerar.

La transmisión de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, ha levantado ámpulas en varios aspectos de la familia real y una de ellas, es reavivar el debate sobre los países que tienen a la reina Isabel II como jefa de Estado y que tienen la intención de romper sus lazos con la monarquía, por ejemplo, Australia.

“Nuestro jefe de estado debería ser un ciudadano australiano, debería ser uno de nosotros, no la reina o el rey de Reino Unido”, dijo el ex primer ministro, Malcolm Turnbull a ABC TV, según dio a conocer el diario británico The Guardian.

“Deberíamos estar tan orgullosos de nuestro país y de nuestros compatriotas y mujeres, que deberíamos decir que solo un australiano debería ser elegible para ser nuestro primer ministro, entonces, ¿por qué debería ser diferente?, continuó Malcolm.

El ex primer ministro, añadió que la reina Isabel II seguía siendo inmensamente popular y que “honestamente hay más isabelinos que monárquicos en su país”, pero el día que el príncipe Carlos asuma el trono, será el momento de hacer un cambio.

“Después del final del reinado de Isabel II, ese es el momento para que digamos: está bien, hemos superado ese punto de inflexión y ¿realmente queremos que tener a quien sea de jefe de Estado, el rey o la reina del Reino Unido, automáticamente sea nuestro jefe de estado?”, indicó Turnbull.

Australia es un líder en la Commonwealth, misma que está constituida por 54 naciones y que tienen a la reina Isabel como jefa de Estado, o están estrechamente vinculadas al Reino Unido. La última vez que hubo un referéndum sobre el tema fue en 1999 y fue rechazada, y el “no voto” obtuvo aproximadamente 54%. En enero, solo un tercio de los australianos estaba a favor de una república.

Además de Reino Unido, la soberana de 94 años también es jefa de 15 países, incluyendo a Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y Barbados, que se convertirá en una república en noviembre de este año.

Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda dijo que no detecta “un apetito de los neozelandeses por un cambio significativo en sus acuerdos constitucionales”, dijo el miércoles al diario The Times. Mientras tanto, el actual primer ministro de Australia, Scott Morrison hasta ahora no ha comentado nada respecto a la entrevista de los duques de Sussex con Oprah .

