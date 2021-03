Reforma Congreso leyes de ingresos de varios municipios del Estado

En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua realizada por acceso remoto o virtual, diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, reformaron las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2021 de los municipios de Aldama, Nonoava y Delicias.

En relación al municipio de Aldama, se adicionó un párrafo segundo, al numeral 1, inciso a), fracción I, Artículo Primero, sobre espectáculos públicos, en el cual se detalla que tratándose de carreras de automóviles que se encuentren adheridas a la Confederación Deportiva Mexicana, se aplicará la tasa del 8% prevista para espectáculos deportivos.

Ahora bien, en lo relativo a la modificación realizada a la Ley de Ingresos 2021 del municipio de Nonoava, se actualizaron los costos del derecho de servicio de agua y drenaje como a continuación se detalla:

1. Vivienda sin drenaje y sin pavimento (anual) $250.00

2. Vivienda sin drenaje y con pavimento (anual) $250.00

3. Vivienda con drenaje y con pavimentación (anual) $250.00

Lo anterior, debido a que se requiere cambiar el periodo de cobro del derecho de servicio de agua y drenaje y actualizar su costo; el cual pasa de 10.00 pesos mensuales a un costo anual de $250.00 pesos.

Por último, también fue reformada la Ley de Ingresos 2021 del municipio de Delicias, en el rubro de Derechos por Prestación de Servicios, en este caso por el que brinda el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, en lo relativo a la inscripción a torneos eventuales por uso de la duela del Polideportivo Bicentenario.

Se detalló que si el equipo pertenece a estudiantes, tendrán derecho a un 10% de descuento adicional, previa acreditación con credencial vigente, expedida por la Institución Educativa a la que pertenezcan, asimismo, toda persona que ostente credencial del INSEN, jubiladas y/o pensionadas, serán acreedoras a un descuento del 50% en el importe de la disciplina a la cual deseen inscribirse (previa presentación y acreditación de la credencial vigente correspondiente).

Cabe destacar que los dictámenes fueron presentados por al Pleno Legislativo, por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en voz de la diputada Roció Sarmiento y el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez.

Solicitan mejorar condiciones de preparatoria federal por cooperación Altavista de Ciudad Juárez

Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que realicen las acciones necesarias para mejorar las condiciones de operación y financiamiento de la preparatoria federal por cooperación Altavista, ubicada en ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicho Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Benjamín Carrera Chávez de MORENA, quien detalló que este documento, se turnará de igual manera a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua (SEyD), a la Subsecretaría de Educación y Deporte Zona Norte, a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), así como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General del Bachillerato.

En este sentido, especificó que en lo que respecta a la SEyD y la Subsecretaría de Educación y Deporte Zona Norte, se insta a retomar las mesas de trabajo y cumplir con los acuerdos establecidos con los padres de familia y maestros de la preparatoria antes mencionada.

Se solicitó a los titulares de la SEP, SEECH y de la Dirección General del Bachillerato Federal, que generen acciones afirmativas a favor de los alumnos de la preparatoria federal por cooperación Altavista, y que se concrete no retirar las plazas docentes y administrativas federales radicadas en dicha preparatoria desde 1978, hasta febrero de 2021.

“En el ámbito de sus respectivas atribuciones de cada uno de los titulares de las dependencias señaladas, se les pide que generen acciones afirmativas, a favor de los maestros y alumnos de la preparatoria federal por cooperación Altavista, con la finalidad de que hagan efectivo el régimen jurídico por el cual fueron creadas este tipo de planteles, es decir, que los tres niveles de gobierno y el sector privado coadyuven para su mejor funcionamiento”, expresó el legislador.

Además de esto, se exigió que se gestione el presupuesto suficiente para cubrir las plazas docentes y administrativas retiradas por los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua de la mencionada institución educativa.

“La creación de las escuelas por cooperación, son producto del esfuerzo y el trabajo de maestros y padres de familia que, preocupados por el futuro de sus hijos, tuvieron la visión de fundarlas, estableciendo en ellas medidas que permitieran tanto a los docentes como a los educandos desarrollarse en un ambiente de enseñanza y respeto”, recalcó Carrera Chávez.

Apuntó que el colegio en mención, cuenta con 54 años de ser fundada y registra una matrícula de 220 alumnos, ubicada en el norponiente de Ciudad Juárez; “la voluntad política puede generar un cambio en la vida de las y los jóvenes que estudian en la preparatoria Altavista, así como para las niñas, niños y adolescentes, que en un futuro serán sus estudiantes, hagamos el esfuerzo el crear oportunidades para nuestros ellos”.

Instan a garantizar la participación de mujeres chihuahuenses en “Foro Generación Igualdad”

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó la iniciativa de urgente resolución, presentada por la diputada Roció Sarmiento de Movimiento Ciudadano, quien solicitó a la Comisión de Igualdad de este Poder Legislativo, realice de manera inmediata las acciones pertinentes para que, de cada distrito local, y de las circunscripciones de Representación Proporcional, se garantice la participación de una mujer líder en el evento denominado “Foro Generación Igualdad”.

Dentro del Acuerdo, se determinó que en el evento a realizarse de manera virtual, en México del 29 al 31 de marzo y en París, Francia en el mes de junio del 2021- donde concluirá, las mujeres se elegirán de acuerdo a la participación dentro de la sociedad civil chihuahuense, gobierno, sindicatos, iniciativa privada, medios de comunicación, mundo académico y otros ámbitos.

En segundo término, se solicitó la propuesta de una mujer y un varón, trabajadores del Poder Legislativo, promotoras y promotores de la igualdad de género, los cuales deberán ser actores participantes, una vez aprobados, en el evento denominado: “Foro Generación Igualdad”, organizado por los gobiernos de México y Francia.

“En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debemos de generar y fortalecer la conciencia de género, encaminada a lograr la igualdad de la mujer, las mujeres y sus aliados a nivel global para alcanzar la meta de la igualdad sustantiva; un reto posible a pesar de nuestra cultura y de las innumerables dificultades históricas que se han presentado a lo largo del tiempo”, expresó.

La Legisladora Roció Sarmiento dijo que en el contexto de la Contingencia Sanitaria generada por el COVID-19, las mujeres han sido relegadas en los espacios laborales, administrativos y políticos de México y el mundo, razón por lo que señaló que es necesario que se impulsen las acciones necesarias para cumplir con los compromisos señalados por la Organización de las Naciones Unidas en el tema: “Mujeres Líderes: Por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19”.

“Pese a los compromisos establecidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los resultados aún no son los esperados, pues ningún país ha logrado alcanzar la equidad de género, por lo que ONU Mujeres, ha lanzado una intensa movilización que busca darle un giro intenso, radical, y lo más inmediato posible, al estado de lentitud con el que las instituciones de gobierno han actuado en busca del objetivo primordial que motivó, desde hace más de cien años, importantes movimientos de mujeres valerosas y determinadas que, a costa de sus vidas y su integridad, no han cejado en sus intentos para alcanzar la tan anhelada igualdad de género, que hoy ha sufrido un grave retroceso ante la terrible pandemia que nos aqueja”, apuntó la legisladora.

Además de esto, concretó que las desigualdades en el ámbito laboral, en la política y en la administración pública, se acentúan más en la actualidad dado al confinamiento que se establece por el COVID-19, lo que “magnifica las desigualdades sociales, su estado de indefensión y las hace víctimas de violencia intrafamiliar”.

“Dado a este retraso institucional en la igualdad de género, es necesario que se participe en este foro que busca reunir activistas de todas las edades y todos los géneros que, apoyadas por promotoras y promotores de la igualdad de género a nivel mundial, se tendrán planteamientos y conclusiones a favor de esta meta”, concluyó.

