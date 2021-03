Se esperan vientos fuertes a partir del miércoles en la ciudad

– Continuarán los días calurosos para esta semana

Días calurosos con temperaturas que se mantendrán por arriba de los 26 grados Celsius es lo que se espera para esta semana, aunado a fuertes vientos que podrían presentarse a partir del próximo miércoles, de acuerdo a la Coordinación Municipal de Protección Civil, según el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima para hoy lunes será de 27 grados y la mínima de 9; para el martes, de 29 y 12 grados Celsius, respectivamente; para miércoles y jueves se esperan temperaturas máximas en ambos días de 28 grados y mínimas de 8 y 10, respectivamente; en tanto el viernes el termómetro llegará hasta los 26 grados y descenderá a los 12° C.

Bianca Luz Nevárez Moreno, coordinadora de Protección Civil Municipal, pidió a la comunidad tomar las precauciones necesarias, no exponerse al sol por tiempos prolongados y abrigarse bien durante las noches y madrugadas que aún se tornan frescas, además se tienen pronosticados ventarrones para miércoles, jueves y viernes que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Sigue las recomendaciones de Protección Civil:

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos

Evita realizar fogatas en la vía pública, parques o centros recreativos y de ser así, apágalas por completo, y no quemes pasto o basura

Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda

No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

Resguarda basura en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias

Retira de azoteas láminas u objetos sueltos que puedan caer con la fuerza del viento

De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso

Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1 o en la aplicación “Marca el Cambio”

