Avala Ayuntamiento la aplicación de 60 mdp del FODESM para becas y rehabilitación de parques

Las y los regidores también aprobaron la baja del patrimonio municipal de 2,200 artículos

Por mayoría de votos en sesión ordinaria de Cabildo celebrada este 8 de marzo, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó la aplicación de 60 millones 865.22 pesos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM), para programas que realiza la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, entre los que destacan becas y rehabilitación de parques.

El regidor Carlos Orozco Chacón dio lectura al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal; para autorizar la aplicación de dichos recursos, con los cuales se beneficiarán los programas de: Becas Académicas de Excelencia con 20 millones de pesos; Becas Académicas de Transporte con 6 millones 416 mil 893.62; Programa Alimentario Adulto Mayor con 20 millones de pesos; Programa Juntos una Mejor Escuela con 3 millones 300 mil pesos; Rehabilitación de Parques con un millón 700 mil pesos y por último, 9 millones 435 mil 971.60 para el Programa Alimentario Emergente.

De esta manera se busca elevar el desarrollo académico de las y los estudiantes que obtengan una beca municipal, comentó el regidor en su participación. Asimismo, recordó que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio se estiman recursos para el FODESM por 157 millones 878 mil 191 pesos.

En esta misma sesión se avaló la baja del patrimonio municipal de 2 mil 200 artículos diversos, dos vehículos y tres motocicletas, cuyo dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, en voz de la regidora Nijta Jose Leal.

Lo anterior, debido a que resulta incosteable su reparación, fueron artículos robados o se encuentran en desuso por mal estado físico, no funcionan o son obsoletos para su donación o enajenación.

Los vehículos dados de baja son los siguientes: Pick Up Ford Ranger 2007 y una Pick Up RAM 700 Modelo 2017. Tres motocicletas pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal mismas que a continuación se describen: Motocicleta Kawasaki Serie JKALEEC16CDA06444 Modelo 2012; Motocicleta Suzuki con número de Serie JS1VS56A2B2100034 modelo 2011 y una Motocicleta Marca Suzuki con número de Serie JS1VS56A7B2100031 también del modelo 2011. Además de 2 mil 200 artículos diversos, mismos que se encuentran en desuso por mal estado físico, no funcionan.

