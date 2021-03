A partir de este lunes reabren los museos “Casa Siglo XIX” y “Centro de Desarrollo Cultural”

– Gobierno Municipal anunció la reapertura de dos de sus Museos

El Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua anunció que a partir de hoy, “Casa Siglo XIX” y el “Centro de Desarrollo Cultural” (CDC) están listos para poder recibir a la comunidad luego de varias semanas de cierre total debido a la contingencia sanitaria.

Es importante mencionar que los espacios museísticos “Casa Siglo XIX”, “Centro de Desarrollo Cultural” y el “Museo Interactivo La Bóveda” están certificados como “Punto Limpio” avalado por la Secretaría de Salud y la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal.

Sin embargo, la reapertura de “La Bóveda” será en el momento en el que el semáforo pase a color verde, que significa: reingreso a las actividades sin restricciones, puesto que la mayoría de las actividades que se ofrecen son de manipulación constante de objetos.

La capacidad de los museos será de un 30% de aforo permitido, además de que operarán con ciertas medidas de higiene y seguridad para sus visitantes como el uso de cubrebocas de forma obligatoria, gel antibacterial, entre otras medidas.

El horario de Casa Siglo XIX es de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a domingo, asimismo el horario del Centro de Desarrollo Cultural es de martes a sábado de 9:00 am a 7:00 pm y domingo de 11:00 am a 3:00 pm, es importante recordar que si decides acudir a los museos el uso de cubrebocas es obligatorio a lo largo de toda la visita.

