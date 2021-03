“¿Para qué tanto show?” si va a ser Macedonio. Nestora Salgado crítica que se engañe a la gente

Por Redacción / Sin Embargo

Nestora Salgado pidió “no engañar a la gente” sobre la candidatura de Félix Salgado para el Gobierno de Guerrero, con Morena.

“Te pedimos, Félix Salgado, que renuncies a la candidatura”, dicen mujeres de Morena en VIDEO.

La Senadora Nestora Salgado criticó a Morena por hacer “un show” con la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y llamó a no engañar a la gente creando falsas expectativas sobre su cancelación.

“Si va a ser Félix, pues que sea Félix, no le hace, pero ¿para qué tanto show?, ¿para qué tanto ruido si de cualquier manera él va a ser el candidato?, ¿para qué dicen que van a reponer un proceso o los procedimientos si de cualquier manera ya lo registraron?”, dijo la morenista esta tarde en entrevista con el sitio de noticias guerrerense Altamirano Despierta.

La legisladora, quien el 26 de febrero anunció que competirá en la nueva evaluación de perfiles que hará Morena para la candidatura al Gobierno de Guerrero, pidió “no engañar a la gente”.

“No se vale engañar a la gente, crear falsas expectativas. Si la gente ya decidió que el candidato va a ser Félix, adelante, pero no nos disfracen las cosas”, señaló.

–¿Sabe usted algo que yo no? Porque dice que de cualquier forma va a ser Felix el candidato -le preguntaron a Salgado.

La legisladora puso como ejemplo que la campaña de Morena ya inició en Guerrero.

“Pues mira, si ya inició la campaña cuando estamos en un proceso de designar candidatos, cuando se supone que se volvió a reponer el proceso, yo no me llamaría candidata si no tengo el consenso dentro del partido para ser la única candidata, única y legitima candidata. No podría hacer una campaña como candidata cuando todavía no está aclarado”, expuso.

Y es que esta mañana inició la campaña de Morena en Acapulco para la gubernatura, sin la presencia del candidato confirmado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), Félix Salgado Macedonio.

En declaraciones a la prensa, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que se va a esperar a que la Comisión de Encuestas del partido diga quién será la o el candidato estatal,

Nestora Salgado también se pronuncio en contra de la primera encuesta que realizó Morena para elegir la candidatura en Guerrero.

“Si nos registramos creo que nos debieron haber dicho el procedimiento y por lo menos decirnos: sabes qué, quedaste en un lugar 20, no alcanzaste nada… pero cuando no te dicen nada, no te invitan, pareciera que se está haciendo todo debajo de la mesa, no es sano”, denunció.

La Senadora calificó al proceso de elección como “una farsa”.

“Para mí sí [es una farsa], yo lo veo como una farsa, quisiera estar equivocada y quisiera en un futuro decir: ¡qué equivocada estuve! ¡Este proceso fue bien transparente! Yo soy tan clara de sincera que pido disculpas por equivocarme, si me equivoco puedo decir me equivoqué y prejuzgué antes, quisiera equivocarme de verdad. Quisiera equivocarme y que no fuera una farsa y que Guerrero quede en paz y que Guerrero quede unido y que salgamos juntos por un candidato”, dijo en la entrevista.

IEPC AVALA A MACEDONIO

El IEPC avaló la noche del jueves el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como Gobernador del estado. El morenista ha sido denunciado por al menos cinco casos de agresión sexual a mujeres.

Seis consejeros votaron a favor de la candidatura y uno lo hizo en contra, aunque Morena había anunciado que realizaría una segunda encuesta para definir a su candidato en Guerrero.

Morena todavía tiene pendiente realizar la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero, un proceso que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido desde el 26 de febrero.

En su resolución, la CNHJ ordenó instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la evaluación de los perfiles.

La comisión precisó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio –en referencia a las acusaciones por violencia sexual– “son improcedentes e infundados”, por lo que no perderá sus derechos políticos y podrá volver a ser candidato en el nuevo proceso que convocará la Comisión Nacional de Elecciones.

Salgado Macedonio, quien tiene una carrera política de más de 30 años, fue registrado el pasado 15 de febrero por Morena -el mismo partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador- como candidato a Gobernador del de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sin embargo, semanas antes, el político guerrerense comenzó a ganar la atención mediática por las acusaciones de distintas mujeres que lo señalaron por ser un “violador”.

“DEJA LA CANDIDATURA”, PIDEN MORENISTAS

Legisladoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidieron a Félix Salgado Macedonio que renuncie a su candidatura.

Las senadoras Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Antares Vázquez y Jesusa Rodríguez, así como las diputadas Lorena Villavicencio y Wendy Briceño difundieron esta tarde un video donde lanzaron la petición.

“Te pedimos, Félix Salgado Macedonio, que renuncies a tu candidatura”, dice en la grabación la Senadora Antares Vázquez.

Las legisladoras insistieron en que el feminismo y la cuarta transformación –como describe el Presidente Andrés Manuel López Obrador a su administración– no deben confrontarse porque son dos movimientos progresistas.

“Perseguimos lo mismo”, dijo al respecto Martha Lucía Micher.

