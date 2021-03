Jorge Gutiérrez encuentra su espacio en el Peristeri de Grecia

as.com

El base mexicano firmó en enero con el equipo que milita en la A1 Ethniki. Poco a poco ha intentado encajar en el equipo y no le ha costado aclimatarse a la vida en Atenas.

Jorge Gutiérrez está ilusionado con su nueva aventura. El cuarto mexicano en llegar a la NBA completó su colección de las grandes ligas del mundo al firmar el pasado enero con el Peristeri de la poderosa A1 Ethniki griega. En su currículum ya figuran la NBA, Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania), BSL (Turquía), Liga ACB (España) y, ahora, el periplo lo lleva a Grecia. Con un mes y medio en su nuevo pelotón, el guardia chihuahuense confiesa dificultad en adaptarse a su nuevo equipo, pero no a vivir en Atenas, ciudad que le recuerda a su paso por Turquía.

“Ha sido un poco difícil, pero, en general, ya vamos mejor. Me ha costado entrar al ritmo de juego con mis compañeros. Es un grupo muy diferente. Se ha complicado un poco, pero ya llevamos un buen progreso a lo largo de este último mes”, relata Gutiérrez en entrevista con AS desde Grecia. “Me siento bien. Muy contento. En Grecia se juega muy buen basquetbol, muy diferente. Es un estilo de juego más lento, más físico, más ordenado, más inteligente, pero es buen reto para mí. Me siento a gusto, me siento tranquilo. De mi cuerpo estoy bien, echándole ganas. Espero terminar el año bien, porque tenemos buenas posibilidades de hacer buen papel”, añadió. Hasta ahora, el seleccionado nacional ha disputado cuatro partidos de liga con el Peristeri, con promedios de 5.8 puntos y 3.5 asistencias.

Atenas, eso sí, le ha recibido con los brazos abiertos. “Me ha parecido muy fácil adaptarme al país. La ciudad es muy grande, muy bonita. La cultura es similar a la turca. No me ha costado ningún trabajo acomodarme por acá. Son muy amigables, como los turcos. Completamente diferentes a los alemanes, que eran muy estrictos en todo. Aquí la gente se parece mucho a los mexicanos, incluso”, explica Gutiérrez, tentado a aprender el idioma, claro, cuando domine el italiano: “Cuando lo escucho suena similar al español, pero no entiendo nada de lo que dicen”, ríe.

Los protocolos sanitarios se mantienen en Grecia. La A1 Ethniki aún no permite la asistencia de aficionados a los estadios y todos los involucrados en los partidos deben someterse a estrictos controles anti-COVID-19. “Debemos usar el cubrebocas en todo momento. Cuando sales a comprar comida, en el trayecto de casa a la práctica… Después de las 10 de la noche no se puede salir. Y sí, tratar de mantener distancia social, porque si alguien se enferma tenemos que parar todos. Nos hacen dos pruebas a la semana a todos, entrenadores, jugadores, y todo aquel que sea parte del equipo”, relata el exjugador de los Hornets, Nets y Bucks en la NBA.

“Siempre dispuesto para la Selección”

Gutiérrez, un símbolo de los ’12 Guerreros’, no cierra la puerta a la Selección Mexicana. De hecho, su nombre ha figurado en las últimas tres convocatorias para encarar los partidos de las ‘ventanas FIBA’, pero lesiones y complicaciones logísticas derivadas de la pandemia le han impedido participar. “Para mí es muy importante representar a México. Las cosas no se han dado, pero sigo dispuesto a ser parte de la Selección, siempre y cuando se hagan las cosas bien, siempre y cuando se organice bien”, refrendó el base mundialista en 2014.

