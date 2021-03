Información de espectaculares son acciones tangibles: Morena

Martín Chaparro, dirigente estatal por Morena, aseguró que los anuncios espectaculares colocados en Chihuahua son reales, con información tangible, que solo disgusta al PAN, pues dijo, les molesta ya no obtener beneficios personales de recursos federales como ocurría con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Lo anterior, luego de que el Comité Estatal del PAN difundiera un boletín donde crítica anuncios espectaculares del partido Morena que aparecieron en el periférico de la juventud, señalando que el gobierno de MORENA ha mantenido el dólar estable.

“Da risa no tengo comentarios al respecto, si están puestos son reales, solo los ciegos que no quieren ver no se han dado cuenta de lo que pasa en el país, que volteen a ver lo que pasa en el país iniciativas de ley apoyos a gente más necesitada, la pandemia con Fox o Calderón sería un caos total estaría el país levantado en armas porque no se atendería a la gente hoy ya han hasta vacunas en medio de una pandemia las grandes compañías de productos alimenticios y canasta básica están triplicando sus ventas que no digan que esta país no funciona cuando hay acciones tangibles quienes se aferran a pasado y además se vieron afectados en sus propios intereses como el PAN porque ahora ya no están dentro de una nómina son los únicos que tienen lentes obscuros “, comento Chaparro.

